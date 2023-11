Nouvelle découverte : la surprenante palette de couleurs de Jupiter

Une image captivante de Jupiter a récemment été capturée par le télescope spatial Hubble, mettant en valeur la géante gazeuse dans une palette pastel inattendue. Cette image composite en couleurs, prise en lumière ultraviolette, offre une perspective unique sur l'atmosphère de Jupiter, révélant une caractéristique notable : la grande tache rouge apparaissant en bleu.

La transformation intrigante de la teinte de la Grande Tache rouge dans le spectre ultraviolet est due aux brumes de haute altitude présentes dans le système de tempête massive. Ces brumes absorbent les photons ultraviolets, empêchant leur réflexion vers la Terre. Les scientifiques de la NASA, utilisant les données de la proposition Hubble axées sur les systèmes de super tempêtes de Jupiter, ont l'intention d'utiliser cette image ultraviolette pour étudier et cartographier les structures complexes des nuages ​​d'eau profonde dans l'atmosphère de Jupiter.

La lumière ultraviolette, caractérisée par ses courtes longueurs d’onde et sa haute énergie, révèle des phénomènes cachés au-delà de la portée de la vision humaine. Il permet aux astronomes d’observer la lumière émise par de jeunes étoiles chaudes, généralement obscurcies par la poussière galactique. De plus, la lumière ultraviolette révèle des informations cruciales sur la composition, les densités et les températures de la matière interstellaire.

En 2020, une autre vue remarquable de Jupiter a été obtenue par le télescope spatial Hubble, utilisant plusieurs longueurs d'onde, dont l'ultraviolet. La combinaison de l'imagerie proche infrarouge et des observations ultraviolettes offre un aperçu complet et panchromatique des altitudes et de la répartition de la brume et des particules de Jupiter. Cela améliore encore les images en lumière visible capturées par Hubble, mettant en valeur les modèles de nuages ​​en constante évolution.

La diffusion de cette image coïncide avec deux événements marquants du voyage céleste de Jupiter. Premièrement, Jupiter a atteint le périgée, son point le plus proche de la Terre, les 1er et 2 novembre 2023, avec une distance d'environ 595 millions de kilomètres (370 millions de miles) entre notre planète et la géante gazeuse. Par la suite, une opposition s’est produite les 2 et 3 novembre 2023, marquant l’alignement de Jupiter, de la Terre et du Soleil. Une telle configuration présente une opportunité idéale pour les astronomes d’observer Jupiter, facilement identifiable comme un objet brillant dans le ciel oriental le soir. Même avec de modestes télescopes ou jumelles, on peut observer les quatre plus grandes lunes de Jupiter, dont trois sont plus grandes que la Lune de la Terre, le remarquable Ganymède étant le plus grand satellite naturel de notre système solaire.

Découvrez le cosmos époustouflant alors que Jupiter dévoile ses vraies couleurs, un chef-d'œuvre peint dans le ciel nocturne.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce que la lumière ultraviolette ?

La lumière ultraviolette fait référence à de courtes longueurs d’onde de lumière qui possèdent une énergie élevée mais se situent au-delà de la portée de la vision humaine. Il peut révéler des phénomènes cachés tels que la lumière émise par les jeunes étoiles et fournir des informations précieuses sur la composition, les densités et les températures de la matière interstellaire.

2. Pourquoi la grande tache rouge apparaît-elle bleue sur l’image ultraviolette de Jupiter ?

La grande tache rouge sur Jupiter apparaît bleue sur l'image ultraviolette en raison de la présence de brumes à haute altitude au sein du système de tempête. Ces brumes absorbent les photons ultraviolets, les empêchant d’être réfléchis vers la Terre.

3. Quelle est la signification du fait que Jupiter atteigne le périgée et l’opposition ?

Jupiter atteignant le périgée signifie son approche la plus proche de la Terre, permettant des observations améliorées. L'opposition se produit lorsque Jupiter, la Terre et le Soleil sont alignés, ce qui en fait le moment idéal pour observer la géante gazeuse, même avec de petits télescopes ou des jumelles.