Des planètes semblables à Jupiter pourraient être communes autour d’étoiles semblables au Soleil

Une étude récente suggère que les planètes de type Jupiter pourraient être fréquentes dans l’espace interplanétaire proche de notre système solaire, en particulier autour d’étoiles similaires à notre propre soleil. Si cette hypothèse se confirme, cela indiquerait que l’architecture de notre système solaire n’est pas aussi rare qu’on le pensait auparavant.

Auparavant, il existait deux théories dominantes sur l'environnement dans lequel notre système solaire s'était formé. Une théorie suggérait qu'une explosion de supernova à proximité aurait entraîné la création d'un environnement riche en métaux, contribuant ainsi à la présence de métaux lourds dans notre jeune système solaire. L’autre théorie suggérait que notre soleil s’était formé à partir d’un nuage moléculaire de gaz et de poussière dans un environnement de faible densité.

Cependant, la découverte de géantes gazeuses semblables à Jupiter parmi d’autres étoiles semblables au Soleil dans le cosmos voisin apporte un nouveau soutien à cette dernière théorie. Raffaele Gratton, l'auteur principal de l'étude, explique que des études plus approfondies à l'avenir pourraient clarifier davantage les origines de notre système solaire.

Pour arriver à ces conclusions, Gratton et ses collègues ont analysé les données du β Pic Moving Group (BPMG), un amas d'étoiles proche. Une trentaine de ces étoiles, 30 fois plus massives que le Soleil, sont susceptibles d’héberger des planètes de type Jupiter sur des orbites stables. Cette découverte est surprenante puisque ces étoiles n’ont que 0.8 millions d’années, soit bien plus jeunes que notre propre soleil.

L’étude de ces planètes est un défi car elles tournent autour de leurs étoiles sur de grandes distances, ce qui prend des décennies pour terminer une orbite. Pour détecter ces planètes, les télescopes doivent collecter des données pendant plusieurs décennies pour observer un transit, qui se produit lorsqu'une planète passe devant son étoile.

Même si la découverte de certains types de planètes en dehors de notre système solaire reste encore difficile, l'étude souligne les progrès réalisés dans l'identification de planètes massives de type Jupiter. La recherche, publiée dans la revue Nature Communications, apporte un nouvel éclairage sur la formation de systèmes planétaires autour d'étoiles semblables au Soleil.

