Jupiter : dévoiler les secrets du « Big Brother » du système solaire

Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, domine ses planètes sœurs tant par sa taille que par sa masse. En fait, sa masse dépasse de plus de deux fois le poids combiné de toutes les autres planètes, renforçant ainsi son statut de « grand frère » de notre voisinage céleste. Mais ce qui rend Jupiter vraiment fascinant, ce sont ses origines anciennes, qui seraient antérieures à la Terre et à plusieurs autres planètes de plusieurs dizaines de millions d’années.

Alors que notre planète et les planètes intérieures se sont formées plus près du Soleil, Jupiter est née dans une région plus éloignée où les températures glaciales ont permis aux glaces de fusionner avec les roches et les métaux. Ce processus a donné naissance au noyau colossal de Jupiter, qui s'est développé rapidement et a finalement atteint une masse environ sept fois supérieure à celle de notre Terre actuelle. Sa puissante force gravitationnelle a ensuite attiré de grandes quantités d’hydrogène et d’hélium gazeux, restes de la formation du Soleil, provoquant une expansion de Jupiter à un rythme étonnant.

Selon les modèles, Jupiter aurait atteint sa pleine stature planétaire seulement trois millions d'années après la naissance du Soleil, un exploit impressionnant compte tenu de l'âge du Soleil d'environ 4.5 milliards d'années. Les planètes restantes du système solaire, y compris la Terre, se sont formées par la suite : les géantes extérieures précédant les planètes rocheuses intérieures.

Cette semaine offre une excellente occasion d’apercevoir Jupiter, alors qu’il présente sa plus belle exposition céleste de l’année. Contrairement au Soleil, cette impressionnante géante gazeuse se lève au coucher du soleil et reste visible toute la nuit. Son éclat rivalise avec celui d’une étoile, seules la Lune et Vénus surpassent son éclat. Apparaissant initialement bas dans le ciel oriental après le crépuscule, Jupiter atteint son zénith tôt le matin avant de descendre vers l'horizon ouest à l'aube.

Restez à l’écoute pour des informations plus captivantes sur Jupiter demain.

Foire Aux Questions (FAQ)

