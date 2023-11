De nouveaux horizons pour Juice : explorer les secrets des lunes de Jupiter

By

Le vaisseau spatial Juice de l'ESA a récemment subi une manœuvre importante dans le cadre de son voyage de huit ans vers le système Jupiter. À l’aide de son moteur principal, le vaisseau spatial a ajusté son orbite autour du soleil pour se positionner pour une double assistance gravitationnelle Terre-Lune l’été prochain, une manœuvre unique en son genre. Cette manœuvre a consommé près de 10 % de la réserve de carburant du vaisseau spatial et représente la première étape d'une manœuvre en deux parties qui pourrait être la dernière fois que le moteur principal de Juice sera utilisé jusqu'à son arrivée dans le système Jupiter en 2031.

Juice, abréviation de Jupiter Icy Moons Explorer, a été lancé par l'ESA depuis le port spatial de Guyane française en avril 2023. La mission du vaisseau spatial est d'effectuer des observations détaillées de Jupiter et de ses trois grandes lunes : Ganymède, Callisto et Europe. Cependant, Juice ne commencera son enquête sur le système Jupiter qu’en 2031, date à laquelle il arrivera enfin. Le long voyage jusqu'à Jupiter n'est pas uniquement dû à la distance entre la Terre et la géante gazeuse, mais également à la nécessité de surmonter l'attraction gravitationnelle importante du Soleil.

Les missions vers des planètes lointaines, comme Juice, utilisent des manœuvres d'assistance gravitationnelle pour économiser du carburant. Ces manœuvres consistent à se balancer à travers les champs gravitationnels de diverses planètes pour gagner de l’énergie. Le premier coup de pouce de Juice viendra d’un survol de la Lune en août 2024, suivi d’un survol de la Terre. Pour maximiser ces aides gravitationnelles, Juice doit arriver au système Terre-Lune avec un timing, une vitesse et une direction précises. La récente manœuvre, qui a consommé 363 kg de carburant, a été cruciale pour aligner la trajectoire de Juice pour les prochains survols.

La réussite des deux étapes de cette manœuvre signifie que le moteur principal de Juice pourrait ne plus être nécessaire jusqu'à ce qu'il entre en orbite autour de Jupiter en 2031. Entre-temps, pour des ajustements mineurs de trajectoire, Juice s'appuiera sur ses propulseurs plus petits. Au cours de son voyage vers Jupiter, le vaisseau spatial sera entièrement équipé d'instruments scientifiques, car il n'aura plus besoin d'utiliser son moteur principal, ce qui réduira les besoins globaux en carburant.

L'exploration du système Jupiter par Juice est très prometteuse pour percer les secrets de ces corps célestes intrigants. En tirant parti de manœuvres uniques d'assistance gravitationnelle et de combustions stratégiques du moteur, le vaisseau spatial Juice de l'ESA ouvre la voie à des découvertes révolutionnaires dans les années à venir.

