Les gagnants du Photographe d'astronomie de l'année présentent les merveilles de l'univers

Les gagnants du concours annuel Photographe d'astronomie de l'année, organisé par l'Observatoire royal de Greenwich, ont été annoncés. La sélection de photographies de cette année offre un regard époustouflant sur l'immensité et la beauté de notre univers. Des nébuleuses vibrantes aux vues époustouflantes des corps célestes, ces images capturent les aspects impressionnants de l’espace.

L’une des images remarquables qui a remporté la catégorie Jeune est la nébuleuse du poulet qui court, également connue sous le nom d’IC2944. Débordante de couleurs et parsemée d'étoiles, cette photographie captive les spectateurs par son affichage vibrant.

Un autre point fort est la nébuleuse de la Rosette (NGC 2337), une image très appréciée prise à travers un télescope dans la ville de Changzhou, en Chine. Cette nébuleuse, située à environ 5,000 130 années-lumière, s'étend sur un diamètre impressionnant de XNUMX années-lumière.

La Lune est également à l’honneur dans plusieurs images gagnantes. Une photographie très appréciée capture le transit de la Lune dans le ciel nocturne, mettant en valeur ses couleurs changeantes allant d'un rouge rouille profond à un jaune blanchâtre lumineux. Une autre image montre Mars regardant derrière la Lune, créant un contraste saisissant entre la planète rouge et le satellite terrestre.

Les Pléiades, également connues sous le nom de Sept Sœurs, brillent de mille feux dans une photographie finaliste. Cet amas proéminent d’étoiles bleues brillantes situé dans la constellation du Taureau peut être vu à l’œil nu depuis la Terre.

Le concours ne se concentre pas uniquement sur les objets célestes. Il comprend également des catégories telles que Skyscapes et People & Space. Une image gagnante dans la catégorie Skyscapes capture de grands sprites s'étendant vers les montagnes enneigées de l'Himalaya. Les sprites sont des décharges électriques spectaculaires qui se produisent au-dessus des nuages ​​d'orage.

Les gagnants de la catégorie Planètes, Comètes et Astéroïdes présentent des vues imprenables sur Vénus et Jupiter. L'image gagnante dans la catégorie Notre Soleil présente une éruption solaire massive à la surface du Soleil, tandis que l'image finaliste représente le Soleil inversé selon ses coordonnées polaires, créant une apparence de feu unique.

Dans la catégorie Notre Lune, l'image gagnante capture la dernière pleine Lune de 2022, avec sa couronne lunaire causée par la diffraction du clair de lune dans l'atmosphère terrestre. L'image finaliste présente le cratère Plato, un élément important à la surface de la Lune.

Ces photographies gagnantes offrent un aperçu de la grandeur et de la complexité de notre univers. Ils nous rappellent l’immensité qui nous entoure et inspirent admiration et émerveillement face aux mystères de l’espace.

Sources:

– Observatoire Royal de Greenwich