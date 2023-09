Le photographe astronomique de l'année présente de superbes images de l'univers

By

L'Observatoire royal de Greenwich a récemment annoncé les gagnants de son concours annuel de photographe d'astronomie de l'année, et les photographies sont tout simplement à couper le souffle. Le concours a reçu une gamme incroyable d'images de haute qualité, ce qui rend la tâche difficile pour les juges de sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs. Des clichés captivants de nébuleuses et de galaxies aux vues époustouflantes de la Lune et d'autres corps célestes, ces images offrent un aperçu des merveilles de notre univers.

L'une des images gagnantes est la nébuleuse du poulet qui court, également connue sous le nom d'IC2944, qui présente des couleurs vives et des étoiles dispersées partout. La nébuleuse de la Rosette, capturée par un télescope en Chine, est une autre image remarquable. Située à environ 5,000 130 années-lumière de nous, cette nébuleuse s'étend sur un diamètre impressionnant de XNUMX années-lumière.

Le concours présentait également de superbes images de la Lune, dont une montrant son transit dans le ciel nocturne. Cette image, prise à Dalian, en Chine, montre la Lune changeant de couleur à mesure qu'elle se lève, passant d'un rouge rouille profond à un jaune blanchâtre lumineux. Une autre photo captivante capture Mars juste avant qu’elle ne passe derrière la Lune, créant un contraste de couleurs saisissant.

D'autres images du concours présentent divers phénomènes célestes, tels que les Pléiades, un amas d'étoiles bleues brillantes, et la nébuleuse du Loup, un nuage moléculaire qui ressemble à un loup. Il existe également des images de nébuleuses galactiques et du phénomène intrigant des sprites, qui sont des décharges électriques se produisant au-dessus des nuages ​​d'orage.

Le concours comprenait des catégories telles que Skyscapes et People & Space, présentant des images d'étoiles traversant le ciel et des monuments aux morts sur des fonds étoilés éclatants. Il y avait aussi des images de planètes comme Uranus, Vénus et Jupiter, chacune montrant sa beauté unique.

Toutes les images gagnantes du concours capturent la nature impressionnante de notre univers, nous offrant un aperçu de la beauté et de l'immensité qui se trouvent au-delà de notre Terre. Ils nous incitent à continuer à explorer et à étudier les mystères du cosmos.

La source:

– Observatoire Royal de Greenwich