Une nouvelle discussion sur le logo met en lumière l'évolution de la marque de la NASA

La NASA s'apprête à organiser une discussion captivante sur la conception et la signification culturelle de son logo emblématique en forme de ver. Créé par Richard Danne, le logo du ver a été introduit dans les années 1970, remplaçant le logo original de l'agence, connu sous le nom de boulette de viande, avant son retrait. L'événement, qui se déroulera au siège de la NASA à Washington, mettra en vedette Danne aux côtés de David Rager, directeur artistique créatif à la NASA, et d'autres panélistes notables, dont Bert Ulrich, Michael Beirut, Shelly Tan et Julia Heiser.

Le logotype du ver, un style unique rouge simple mais frappant du mot « NASA », a récemment été relancé pour un usage limité, suscitant l'intérêt et la curiosité des passionnés de l'espace et des aficionados du design. La discussion à venir vise à approfondir les choix de conception derrière le logotype et à explorer son impact culturel au fil des décennies.

L'événement sera diffusé en direct sur NASA Television, l'application NASA, YouTube et le site Web de l'agence, garantissant ainsi l'accessibilité à toutes les personnes intéressées. Le personnel des médias a la possibilité d'assister à l'événement en personne en répondant à la rédaction du siège de la NASA. Des entretiens avec des experts de la NASA et Richard Danne peuvent être organisés sur place et à distance.

Le logo du ver est devenu un symbole emblématique associé à l'héritage et aux contributions de la NASA à l'exploration spatiale. Son design épuré et moderne représente un changement important dans l'approche de marque de l'agence dans les années 70 et continue de trouver un écho auprès du public jusqu'à aujourd'hui. Cette discussion offre une occasion unique de mieux comprendre le processus créatif derrière la création du logotype, son contexte historique et sa pertinence actuelle dans le domaine de l'identité visuelle.

FAQ:

Q : Quel est le logotype du ver ?

R : Le logo du ver est un style rouge unique du mot « NASA » qui a remplacé le logo officiel de l'agence dans les années 1970.

Q : Qui a créé le logo du ver ?

R : Le logotype du ver a été créé par Richard Danne.

Q : Quand et où aura lieu la discussion ?

R : La discussion aura lieu au siège de la NASA à Washington. L'événement aura lieu le lundi 6 novembre à 11 h 30 HNE.

Q : Comment puis-je regarder l'événement ?

R : L'événement sera diffusé en direct sur NASA Television, l'application NASA, YouTube et le site Web de l'agence.

Q : Le personnel des médias peut-il assister à l'événement ?

R : Le personnel des médias peut assister à l'événement en répondant à la salle de rédaction du siège de la NASA. Des entretiens avec des experts de la NASA et Richard Danne peuvent être organisés.

Q : Quelle est la signification du logo du ver ?

R : Le logo du ver représente un changement important dans l'image de marque de la NASA et est devenu un symbole emblématique associé à l'héritage de l'agence en matière d'exploration spatiale.