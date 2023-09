John Grunsfeld nommé directeur de la stratégie et membre du conseil d'administration de Copernicus Space Corporation

Le physicien John Grunsfeld, Ph.D., ancien astronaute et chef de la direction des missions scientifiques de la NASA, a été nommé directeur de la stratégie et membre du conseil d'administration de Copernicus Space Corporation. Copernicus, un acteur majeur de l'exploration spatiale et de l'innovation en matière de mission, se concentre sur le développement d'une plate-forme spatiale unique pour l'exploration Swarm ™ distribuée et intelligente et des applications spatiales diversifiées.

La société s'appuie sur des connaissances approfondies en astrophysique, en ingénierie des systèmes spatiaux et en biologie synthétique pour révolutionner les coûts et les capacités des missions spatiales. Leur vision à long terme consiste à développer des sondes spatiales miniaturisées et semi-autonomes dotées d’une capacité de détection in situ avancée. Ces sondes visent à rechercher la vie microbienne existante ou disparue au sein de notre système solaire.

John Grunsfeld apporte une richesse d'expérience et d'expertise à ses nouvelles fonctions. En tant que physicien et ancien astronaute, il possède une profonde compréhension des complexités de l’exploration spatiale et de la découverte scientifique. Son leadership à la tête de la Direction des missions scientifiques de la NASA a propulsé des missions révolutionnaires dans les domaines des sciences planétaires, de l'astrophysique, de l'héliophysique et des sciences de la Terre.

Avec Grunsfeld à bord, Copernicus est sur le point de faire des progrès significatifs dans sa mission d'exploration de l'espace et de découvrir les mystères de notre univers. Ses connaissances en tant que directeur de la stratégie guideront la société dans le développement de stratégies et de partenariats innovants pour atteindre ses objectifs. En tant que membre du conseil d'administration, il contribuera à l'orientation stratégique globale et aux processus décisionnels de l'entreprise.

L'approche unique de Copernicus en matière d'exploration spatiale recèle un immense potentiel pour l'avenir des missions spatiales et de la découverte scientifique. En développant des sondes spatiales miniaturisées et semi-autonomes, ils visent à augmenter les capacités de détection in situ et à révolutionner la rentabilité des missions spatiales. Avec la nomination de Grunsfeld, Copernicus est bien équipé pour réaliser sa vision et repousser les limites de l'exploration spatiale.

