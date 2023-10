Le télescope James Webb découvre d’étonnants courants-jets sur Jupiter

By

Le télescope James Webb a une fois de plus étonné les scientifiques avec sa dernière découverte : des images époustouflantes de Jupiter, montrant des courants-jets incroyablement rapides traversant l'équateur de la géante gazeuse. Atteignant des vitesses supérieures à 320 mph (515 km/h) et s'étendant sur une distance de plus de 3,000 4,800 miles (XNUMX XNUMX kilomètres), ces courants-jets offrent des informations précieuses sur les processus dynamiques qui se produisent sur Jupiter.

L'auteur principal de l'étude, Ricardo Hueso, s'est dit étonné de la vitesse époustouflante de ces courants-jets. Des années de surveillance des nuages ​​et des vents de Jupiter n'ont pas préparé les chercheurs à l'ampleur et à l'intensité de ces découvertes. Ces vents sont si puissants que s’ils se produisaient sur Terre, ils pourraient rapidement dévaster des villes entières.

Publiées dans la prestigieuse revue Nature Astronomy, ces découvertes récentes indiquent que les courants-jets sur Jupiter pourraient rivaliser avec la force des ouragans de catégorie 5 sur notre planète. Cela permet de comprendre de manière cruciale la nature turbulente de l’atmosphère de Jupiter.

Les chercheurs prévoient que les images cristallines capturées par le télescope James Webb approfondiront notre compréhension de la formation des nuages ​​et des conditions météorologiques sur Jupiter. En analysant les données d'horodatages spécifiques et les informations temporelles associées aux observations, les scientifiques peuvent mieux comprendre la formation rapide de ces nuages ​​​​d'orage.

Jupiter est connue pour sa multitude de nuages, de brumes et de vents forts. Les scientifiques prédisent que ces vents à grande vitesse subiront des changements importants au cours des deux à quatre prochaines années, ajoutant encore à la complexité de l'atmosphère de la géante gazeuse.

Dans l'ensemble, les dernières découvertes faites par le télescope James Webb ont mis en lumière la dynamique et les forces extraordinaires en jeu dans l'atmosphère de Jupiter. Ces nouvelles connaissances nous rapprochent de la percée des mystères de cette captivante géante gazeuse.

