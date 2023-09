Les méduses peuvent apprendre comme les humains, les souris et les mouches, selon une étude

By

Les scientifiques ont découvert que les méduses sont capables d’apprendre de leurs expériences passées, remettant en question les idées reçues selon lesquelles l’apprentissage avancé nécessite un cerveau centralisé. Dans une étude publiée dans la revue Current Biology, des chercheurs ont entraîné des méduses-boîtes des Caraïbes à repérer et à éviter les obstacles, mettant ainsi en lumière les racines évolutives de l'apprentissage et de la mémoire.

Malgré l'absence de cerveau central, ces petites gelées possèdent un système visuel complexe avec 24 yeux intégrés dans leur corps. Vivant dans les mangroves, ils comptent sur leur vision pour naviguer dans les eaux troubles et éviter les racines des arbres sous-marins afin d'attraper leurs proies. Les scientifiques ont démontré que les méduses pouvaient apprendre à éviter les obstacles grâce à un apprentissage associatif, établissant des liens mentaux entre les stimuli sensoriels et les comportements.

Pour dresser les méduses, les chercheurs ont créé un aquarium avec des rayures grises et blanches pour imiter leur habitat naturel, avec des rayures grises représentant des racines lointaines de mangrove. Au cours de l’expérience, les méduses ont progressivement augmenté leur distance au mur de 50 %, quadruplé leurs pivotements réussis pour éviter les collisions et diminué de moitié leur contact avec le mur.

L'équipe a également isolé les centres sensoriels visuels des méduses, appelés rhopalia, pour comprendre le processus sous-jacent de l'apprentissage associatif. En entraînant les rhopalia avec une faible stimulation électrique à l'approche des barres grises, les méduses ont commencé à générer des signaux d'évitement d'obstacles en réponse aux barres gris clair, indiquant que la combinaison de stimuli visuels et mécaniques est nécessaire à l'apprentissage associatif chez les méduses.

Les résultats suggèrent que même les systèmes nerveux les plus simples ont la capacité de s’engager dans un apprentissage avancé. On espère qu’en étudiant ces systèmes nerveux relativement simples, les chercheurs pourront mieux comprendre comment se forment des structures et des comportements complexes.

Dans de futures études, les chercheurs prévoient d'étudier les interactions cellulaires du système nerveux des méduses afin de mieux comprendre la formation de la mémoire et le fonctionnement du capteur mécanique situé dans la cloche de la méduse. Cette recherche contribuera à une compréhension plus complète des capacités d'apprentissage associatif de l'animal.

La source:

– Bielecki, J., Garm, A., et al. (2022). Apprentissage associatif chez une méduse sans système nerveux central. Biologie actuelle, 32(17), R1233-R1234.