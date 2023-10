Les méduses peuvent-elles apprendre sans cerveau ? Une nouvelle étude suggère qu’ils le peuvent

By

Les méduses sont des créatures fascinantes connues pour leur manque de cerveau. Cependant, une étude récente remet en question la croyance selon laquelle ces créatures sont incapables d’apprendre au-delà d’un niveau de base. Des chercheurs de l'Université de Kiel et de l'Université de Copenhague ont mené des expériences sur des méduses-boîtes des Caraïbes pour déterminer si elles pouvaient apprendre et adapter leur comportement.

Dans l'étude, les chercheurs ont créé trois conditions expérimentales à l'aide de réservoirs ronds pour simuler différents niveaux de visibilité rencontrés par les méduses dans leur habitat naturel. Ils ont découvert que les méduses-boîtes ont rapidement appris à éviter les collisions avec les parois du réservoir en ajustant leurs habitudes de nage. Dans l’aquarium à faible contraste, les méduses ont commencé à nager plus loin des murs et ont augmenté leur nombre de manœuvres rapides. Dans l’aquarium très contrasté, les méduses restaient au centre et évitaient complètement les murs. Cependant, dans le char gris, ils ont continué à entrer en collision avec les murs.

Ces résultats suggèrent que les méduses-boîtes peuvent associer des signaux visuels à leur comportement et s'adapter en conséquence. Bien qu’elles n’aient que 1,000 XNUMX cellules nerveuses par structure portant les yeux, les méduses étaient capables de relier différentes impressions et d’en tirer des leçons.

Les chercheurs ont également testé les structures sensorielles appelées rhopalia situées sur la cloche de la méduse. Ces structures abritent chacune six yeux et sont chargées de générer des signaux de stimulateur cardiaque qui contrôlent le mouvement de la méduse. Lorsque les rhopalia ont été exposées à des images projetées de barres mobiles avec des contrastes différents, elles ont montré une réponse aux images.

Dans l’ensemble, l’étude prouve que les méduses sont capables d’apprentissage associatif, un type d’apprentissage avancé qui consiste à associer un comportement volontaire à un stimulus ou à un résultat. Cela suggère que les processus neuronaux avancés pourraient constituer une propriété fondamentale de tous les systèmes nerveux, même de ceux dépourvus d’un cerveau centralisé.

Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient fournir des informations précieuses sur les capacités d’apprentissage d’autres organismes dotés d’un système nerveux simple. Comprendre comment différents animaux apprennent et s'adaptent pourrait avoir des implications dans des domaines tels que les neurosciences et l'intelligence artificielle.

