Les méduses peuvent apprendre de leur expérience, selon une étude

Les méduses, même si elles n'ont pas de cerveau, ont la capacité d'apprendre de leurs expériences passées de la même manière que les autres animaux, selon une étude récente publiée dans Current Biology. Les chercheurs ont observé les capacités de navigation des méduses-boîtes des Caraïbes et ont découvert que ces petites créatures, dotées de 24 yeux sur tout leur corps, peuvent apprendre à franchir les obstacles.

Dans l’étude, les méduses ont été placées dans un aquarium décoré de rayures grises et blanches, ressemblant à leur habitat naturel. Pendant 7 minutes et demie, les méduses ont été observées se cognant fréquemment contre les rayures grises sur les parois du réservoir. Cependant, à la fin de l’observation, les méduses étaient capables de maintenir une distance supplémentaire par rapport aux murs, démontrant qu’elles avaient appris à éviter les collisions.

Les résultats suggèrent que les méduses peuvent apprendre de leurs expériences passées grâce à des stimuli visuels et mécaniques. Cette capacité d’apprentissage est considérée comme la plus haute performance du système nerveux. Pour apprendre de nouveaux tours aux méduses, il est préférable de tirer parti de leurs comportements naturels et de leur permettre d’atteindre leur plein potentiel.

Les chercheurs ont également isolé le centre sensoriel visuel de la méduse, appelé rhopalia, qui joue un rôle crucial dans le processus d'apprentissage associatif. Chaque rhopalium a six yeux et génère des signaux de stimulation qui contrôlent le mouvement pulsé de la méduse. En modifiant la fréquence de ces impulsions, les chercheurs ont pu observer les méduses changer de direction.

Comprendre comment les méduses, avec leur système nerveux simple, peuvent réaliser un apprentissage avancé pourrait fournir un aperçu des mécanismes cellulaires fondamentaux de l'apprentissage. Les chercheurs pensent que ce mécanisme cellulaire pourrait avoir évolué au début de l’histoire du système nerveux.

Cette étude met en évidence les remarquables capacités d’adaptation des méduses et les leçons potentielles qu’elles contiennent pour comprendre l’apprentissage et le comportement d’autres organismes.

