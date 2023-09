Les méduses possèdent des capacités d’apprentissage avancées, remettant en question les notions antérieures

By

Les scientifiques ont découvert que les méduses, en particulier la méduse-boîte venimeuse des Caraïbes, possèdent une capacité d'apprentissage beaucoup plus avancée qu'on ne le pensait auparavant. Les résultats, publiés dans la revue Current Biology, révèlent que ces créatures, bien qu'elles ne possèdent que 1,000 XNUMX cellules nerveuses et aucun cerveau centralisé, sont capables de processus d'apprentissage complexes. Cela remet en question la compréhension traditionnelle du cerveau et ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre les fonctions cognitives humaines et certaines pathologies telles que la démence.

Les méduses ont longtemps été considérées comme des créatures simples aux capacités d’apprentissage limitées, mais cette nouvelle recherche change cette perception. L'étude, menée par des chercheurs de l'Université de Copenhague, s'est concentrée sur les méduses-boîtes qui habitent les mangroves des Caraïbes. Ces méduses utilisent leur impressionnant système visuel, qui comprend 24 yeux, pour chasser les copépodes parmi les racines des mangroves.

Ce qui a surpris les scientifiques, c'est la capacité des méduses à apprendre de leurs erreurs et à modifier leur comportement. Cette capacité de mémorisation et d’apprentissage est une caractéristique des systèmes nerveux avancés. Les chercheurs ont découvert que les couleurs contrastées jouaient un rôle crucial dans le processus d’apprentissage des méduses. En évaluant l'obscurité de la racine par rapport à l'eau, la méduse pourrait déterminer la distance jusqu'à la racine et s'éloigner au moment optimal.

L’étude remet en question l’idée selon laquelle les animaux dotés d’un système nerveux simple n’ont pas la capacité d’apprendre. Bien qu’elles ne possèdent que 1,000 XNUMX cellules nerveuses, les méduses apprennent à un rythme similaire à celui des animaux plus avancés tels que les mouches des fruits et les souris. Le professeur Anders Garm, chercheur principal, y voit un développement important dans le domaine des neurosciences. Il apporte une nouvelle compréhension de ce qui peut être accompli avec un système nerveux simple et suggère que l’apprentissage avancé pourrait avoir été l’un des avantages évolutifs du système nerveux dès le début.

L'étude offre également des informations uniques sur les processus cellulaires impliqués dans l'apprentissage avancé. En identifiant les cellules spécifiques impliquées dans l’apprentissage et la formation de la mémoire, les chercheurs espèrent découvrir les changements structurels et physiologiques qui se produisent au cours de ces processus. Le but ultime est de déterminer si ces mécanismes sont propres aux méduses ou s’ils peuvent être retrouvés chez tous les animaux.

Comprendre les complexités du cerveau est un exploit remarquable, et cette recherche met en lumière les capacités de créatures auparavant considérées comme simples. En étudiant les méduses, les scientifiques espèrent percer les mystères de l’apprentissage avancé et de la formation de la mémoire, fournissant ainsi des informations précieuses sur la cognition humaine et les traitements potentiels des maladies neurologiques.

