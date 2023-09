Le SLIM Moon Lander du Japon déploie un petit explorateur lunaire

Le récent lancement par le Japon de l'atterrisseur lunaire SLIM comprenait un explorateur lunaire unique appelé Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Inspiré des jouets pour enfants, LEV-2 est une petite sphère métallique de la taille d'une balle de tennis. Une fois sur la Lune, il se détachera de l'atterrisseur SLIM et transformera ses deux moitiés pour naviguer sur la surface lunaire. SLIM, ou Smart Lander pour Investigating Moon, est la première démonstration d'atterrissage en douceur sur la Lune au Japon et a été lancée aux côtés du satellite à rayons X XRISM à bord d'une fusée H-2A.

SLIM est un vaisseau spatial compact mesurant moins de 9 pieds de diamètre et passera les prochains mois à atteindre l'orbite lunaire. Après cela, il étudiera son site d'atterrissage à l'intérieur du cratère Shioli sur la lune pendant un mois. Si tout se passe comme prévu, LEV-2 se détachera de l'atterrisseur et commencera à rouler pour capturer des images du site d'atterrissage et de ses environs. LEV-2 est équipé de deux caméras et d'un stabilisateur pour faciliter la navigation, transmettant les données vers la Terre via LEV-1, une autre sonde accompagnant SLIM.

La conception du LEV-2 est le fruit d'un effort de collaboration entre HIRANO Daichi de la JAXA, le fabricant de jouets Tomy, des chercheurs de l'Université Doshisha et le groupe Sony. Les mécanismes de changement de forme utilisés dans les jouets pour enfants ont été mis en œuvre pour permettre au LEV-2 de se déplacer efficacement. En adoptant des technologies de conception robustes et sûres, le nombre de composants du véhicule a été minimisé, augmentant ainsi sa fiabilité. De plus, les technologies de réduction de taille et de poids ont permis de répondre aux contraintes de taille liées au vol à bord de l'atterrisseur SLIM.

Ce petit ballon robot sert non seulement un objectif scientifique, mais vise également à inspirer les enfants et à susciter leur intérêt pour la science. L'espoir est que les enfants verront le LEV-2 et seront inspirés à poursuivre des efforts scientifiques.

Définitions:

– Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2) : Une petite sphère métallique conçue pour traverser la surface lunaire et capturer des images.

– SLIM : abréviation de Smart Lander pour Investigating Moon, un vaisseau spatial conçu pour le premier atterrissage en douceur sur la Lune au Japon.

– Régolithe : couche de matériau meuble recouvrant la roche solide à la surface de la lune.

