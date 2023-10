La société japonaise JAXA et Mitsubishi Heavy Industries collaborent sur une fusée réutilisable de nouvelle génération

L'agence spatiale japonaise, la Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), s'est associée à Mitsubishi Heavy Industries (MHI) pour développer une fusée réutilisable révolutionnaire de nouvelle génération. Cette coentreprise vise à révolutionner les capacités de transport spatial du Japon et s'aligne sur la politique spatiale révisée du pays.

L’objectif principal de cette collaboration est de créer une fusée réutilisable qui non seulement augmente la capacité de charge utile, mais réduit également considérablement les coûts de lancement. Cette initiative fait suite à l'accent mis par le Japon sur la recherche et le développement de fusées de nouvelle génération suite à l'introduction de la nouvelle fusée H3.

Dans le cadre de la politique spatiale révisée, la JAXA et le MHI mènent des recherches sur une fusée de nouvelle génération intégrant la réutilisabilité du premier étage. La fusée H3, introduite plus tôt cette année, était censée être un successeur plus efficace et plus rentable de la fusée H-2A, mais a connu des revers lors de son vol inaugural.

L’une des considérations clés pour la nouvelle fusée est le choix du carburant. Même si l’hydrogène liquide reste un concurrent, l’exploration du méthane liquide comme carburant potentiel est en cours. La décision concernant le choix du carburant aura des implications significatives sur les performances et la réutilisabilité de la fusée.

Le Japon n’est pas le seul à rechercher des fusées réutilisables, car des sociétés comme SpaceX, Blue Origin, ULA aux États-Unis et des entités chinoises ont déjà progressé dans le lancement de fusées propulsées par du méthane et de l’oxygène liquide.

JAXA vise à réduire le coût par kilogramme en orbite terrestre basse (LEO) d'environ la moitié par rapport à la fusée H3 tout en augmentant la fréquence de lancement. Cet ambitieux projet de fusée a le potentiel de livrer des véhicules cargo en orbite lunaire et de faciliter les atterrissages lunaires, s'alignant ainsi sur les plans plus larges de transport spatial du Japon.

Attendu pour les années 2030, ce nouveau projet de fusée pourrait s'étendre pour prendre en charge la réutilisation complète et les vols spatiaux habités, marquant ainsi une nouvelle ère de l'exploration spatiale japonaise. Le plan encourage également les entreprises spatiales privées, y compris les startups, à contribuer aux ambitions spatiales du Japon, en favorisant les partenariats et l'innovation au sein du secteur spatial national.

En conclusion, la collaboration japonaise entre la JAXA et MHI représente une avancée significative dans le développement de fusées réutilisables et souligne l'ambition du Japon de jouer un rôle central dans l'avenir du transport spatial sur la scène mondiale.

