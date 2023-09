L'atterrisseur lunaire SLIM du Japon capture une image étrange de la Terre

By

Le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) du Japon a capturé une image obsédante de la Terre lors d'un test de son système de caméra. Lancé le 6 septembre, SLIM a achevé avec succès sa phase initiale en orbite terrestre, en passant avec succès une série de tests système. L'image récemment publiée montre une Terre partiellement ombragée sur fond d'espace, prise à une distance d'environ 62,000 100,000 miles (XNUMX XNUMX kilomètres). L'image monochromatique a été obtenue à l'aide du système de caméra qui aidera SLIM à déterminer sa position lors de sa descente sur la lune.

Ce nouvel atterrisseur lunaire, également connu sous le nom de « tireur d'élite lunaire », se lance maintenant dans les prochaines étapes de son voyage pour atteindre la Lune. Le 26 septembre, SLIM a effectué une deuxième manœuvre de réglage, en allumant son moteur principal et ses propulseurs de commande pendant 70 secondes. Cette manœuvre visait à faire passer SLIM sur son orbite prévue avec un apogée plus élevé, le point le plus éloigné de la Terre.

Malgré l’absence de date prévue d’alunissage de la part de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA), on estime que SLIM mettra environ trois à quatre mois pour atteindre la Lune. Cette route étendue a été choisie pour conserver le propulseur et réduire la masse globale du vaisseau spatial. Une fois arrivé à destination, SLIM démontrera sa capacité à atterrir à moins de 328 pieds (100 mètres) de son point cible. Cet objectif de mission vise à valider des techniques d'atterrissage qui faciliteront les futures explorations planétaires dans des environnements plus difficiles.

