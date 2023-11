Mission Nouvelle Lune prévue par la société japonaise Ispace après un premier revers

La startup spatiale japonaise Ispace Inc. se prépare à une deuxième tentative d'atterrissage d'un rover sur la surface lunaire, après l'échec de sa première mission en avril. La société basée à Tokyo a annoncé que la deuxième mission devrait être lancée dès l’hiver 2024 dans l’hémisphère nord, cette fois sur une fusée SpaceX Falcon 9.

Takeshi Hakamada, PDG d'Ispace, a souligné la valeur de l'expérience et des données acquises lors de la première mission, malgré l'échec de l'atterrissage sur la Lune. Tirant les leçons de cet échec, Ispace intégrera des améliorations au modèle de vol de Mission 2 pour améliorer la précision de la mission, notamment la validation du logiciel, une plage de simulation d'atterrissage élargie et des tests sur le terrain supplémentaires des capteurs radar.

La charge utile de l'atterrisseur pour la prochaine mission, nommée « Resilience », comprendra divers composants. Il embarquera notamment un électrolyseur d'eau, un module permettant d'expérimenter la production alimentaire, une sonde spatiale lointaine, une plaque métallique représentant des personnages de la populaire série animée japonaise "Gundam" et un micro-rover développé par Ispace. Le micro-rover, pesant 5 kilogrammes (11 livres) et mesurant 26 centimètres (10 pouces), sera équipé d'une caméra haute définition pour capturer des images de la surface de la lune et d'une pelle pour collecter les roches lunaires. Cette mission contribuera également au programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des astronautes sur la Lune.

La vision d'Ispace s'étend au-delà de cette mission, puisque l'entreprise aspire à établir une colonie lunaire d'ici 2040. Pour gagner de l'argent dans l'industrie spatiale commerciale en pleine croissance, Ispace prévoit de transporter des marchandises et des équipements vers la Lune. Elle fait face à la concurrence d'autres sociétés dans la course pour placer le premier atterrisseur commercial sur la Lune, notamment Intuitive Machines Inc. et Astrobotic Technology Inc.

FAQ:

Q : Quand Ispace prévoit-il de lancer sa deuxième mission lunaire ?

R : Ispace vise à lancer sa deuxième mission lunaire dès l’hiver 2024.

Q : Quelles améliorations Ispace intégrera-t-il au modèle de vol de Mission 2 ?

R : Ispace prévoit d'introduire la validation logicielle, d'étendre la plage de simulation d'atterrissage et d'effectuer des tests sur le terrain supplémentaires des capteurs radar pour améliorer la précision des missions.

Q : Quels sont les composants de la charge utile de l'atterrisseur pour la mission à venir ?

R : La charge utile de l'atterrisseur, nommée « Resilience », comprend un électrolyseur d'eau, un module pour des expériences de production alimentaire, une sonde spatiale lointaine, une plaque métallique commémorative et un micro-rover développé par Ispace.