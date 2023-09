Des microplastiques trouvés dans les nuages ​​et ayant un impact sur le climat

Des chercheurs japonais ont découvert la présence de microplastiques dans les nuages, ce qui indique que ces particules ont probablement un impact sur le climat d'une manière qui n'est pas encore entièrement comprise. L'étude, publiée dans Environmental Chemistry Letters, consistait à collecter des échantillons d'eau des sommets du mont Fuji et du mont Oyama et à examiner leurs propriétés physiques et chimiques à l'aide de techniques d'imagerie avancées.

L'équipe a identifié neuf types différents de polymères et un type de caoutchouc dans les microplastiques en suspension dans l'air, avec des tailles allant de 7.1 à 94.6 micromètres. Chaque litre d’eau nuageuse contenait entre 6.7 et 13.9 morceaux de microplastique. Surtout, ils ont découvert que ces microplastiques étaient hydrophiles, ce qui signifie qu’ils ont une préférence pour l’eau et peuvent jouer un rôle important dans la formation des nuages ​​et dans les systèmes climatiques.

L'auteur principal, Hiroshi Okochi, de l'Université Waseda, a averti que si le problème de la pollution atmosphérique par les plastiques n'était pas résolu, cela pourrait entraîner de graves dommages environnementaux irréversibles à l'avenir. Okochi a ajouté que lorsque les microplastiques atteignent la haute atmosphère et sont exposés à la lumière du soleil, ils se dégradent et contribuent aux émissions de gaz à effet de serre.

Les microplastiques, définis comme des particules de plastique mesurant moins de 5 millimètres, proviennent de diverses sources telles que les effluents industriels, les textiles, les pneus de voiture synthétiques et les produits de soins personnels. Ils ont été trouvés dans les parties les plus profondes de l’océan, dans la glace de mer de l’Arctique et même dans la neige des montagnes. Cependant, les mécanismes de leur transport, notamment aérien, restent flous.

Cette étude fournit la première preuve de la présence de microplastiques en suspension dans l’air dans l’eau des nuages ​​et souligne le besoin urgent de lutter contre la pollution plastique. Les impacts des microplastiques sur la santé humaine, tels que les problèmes cardiaques et pulmonaires, ainsi que les dommages environnementaux, deviennent de plus en plus évidents. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement la complexité de la pollution microplastique et ses effets sur le climat et les écosystèmes.

