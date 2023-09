Microplastiques trouvés dans les nuages ​​et leur impact sur le climat

By

Des chercheurs japonais ont confirmé la présence de microplastiques, définis comme des particules de plastique mesurant moins de 5 millimètres, dans les nuages. Cette découverte suggère que les microplastiques pourraient affecter le climat d’une manière qui n’est pas encore entièrement comprise. L'étude, publiée dans Environmental Chemistry Letters, consistait à collecter des échantillons d'eau dans les brumes qui enveloppent les sommets du mont Fuji et du mont Oyama. Les échantillons ont ensuite été analysés à l’aide de techniques d’imagerie avancées pour déterminer leurs propriétés physiques et chimiques.

Les chercheurs ont découvert que les microplastiques en suspension dans l’air contenaient neuf types différents de polymères et un type de caoutchouc, dont la taille variait entre 7.1 et 94.6 micromètres. Chaque litre d’eau nuageuse contenait entre 6.7 et 13.9 morceaux de plastique. L’abondance de polymères « hydrophiles » ou qui aiment l’eau est particulièrement préoccupante, ce qui suggère que ces particules jouent un rôle important dans la formation rapide des nuages ​​et, par conséquent, des systèmes climatiques.

L'auteur principal, Hiroshi Okochi, de l'Université Waseda, a averti que si le problème de la pollution atmosphérique plastique n'est pas résolu de manière proactive, il pourrait avoir des conséquences environnementales graves et irréversibles à l'avenir. Les microplastiques qui atteignent la haute atmosphère se dégradent lorsqu’ils sont exposés aux rayons ultraviolets du soleil, contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre.

Les mécanismes de transport des microplastiques restent flous, mais cette étude apporte de nouvelles informations sur leur présence dans l’eau des nuages. En outre, de nouvelles preuves suggèrent que les microplastiques ont toute une série d’impacts sur la santé humaine, notamment des effets sur la santé cardiaque et pulmonaire, des risques de cancer et des dommages environnementaux généralisés.

Cette recherche souligne en outre la nécessité urgente de s’attaquer au problème de la pollution microplastique et à ses conséquences potentielles sur l’environnement et le bien-être humain.

Sources:

– Lettres de chimie de l’environnement

- Université Waseda