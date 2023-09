Le vaisseau spatial japonais SLIM capture des images de la Terre pour tester la caméra d'atterrissage sur la Lune

By

Des scientifiques japonais ont récemment commandé le Smart Lander for Investigating the Moon (SLIM), un vaisseau spatial japonais, pour capturer des images de la Terre. L'objectif principal de cette opération était de vérifier la fonctionnalité de la caméra qui sera utilisée pour imager et traiter les cratères de la Lune lors du prochain alunissage.

Les images ont été prises à une distance d'environ 1,00,000 XNUMX XNUMX kilomètres à l'aube, offrant une vue directe du Japon. En raison de la vitesse de communication limitée avec le sol, les images ont été plus fortement compressées que les données traitées à bord. En conséquence, les images semblent monochromatiques.

Les cratères sur la surface lunaire jouent un rôle important dans la compréhension de l'histoire de la Lune et de l'histoire des bombardements du système solaire. Ils servent également de points de repère pour l'autolocalisation, permettant aux rovers de détecter automatiquement et de faire correspondre les cratères à proximité avec des cartes connues. L'atterrisseur japonais SLIM utilisera une approche similaire pour démontrer un atterrissage précis sur la Lune.

Le mobile embarqué sera désormais allumé et ses fonctions vérifiées. Pendant ce temps, l’équipe du mobile utilisera les fréquences radioamateurs pour communiquer. SLIM a été lancé le 7 septembre depuis le centre spatial de Tanegashima et devrait atterrir près du cratère Shioli, sur la face visible de la Lune. Le vaisseau spatial emprunte un trajet plus long pour économiser du carburant, ce qui entraînera une tentative d'atterrissage d'ici février 2024.

Cette mission, dont le développement a coûté 100 millions de dollars, marque une étape importante dans l'avancement de notre compréhension de la surface lunaire et de son histoire. En capturant des images de la Terre et en testant les fonctionnalités de la caméra, les scientifiques japonais garantissent le succès du prochain atterrissage sur la Lune.

