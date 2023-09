Des astronomes japonais découvrent des preuves possibles de l'existence d'une planète semblable à la Terre dans notre système solaire

By

Deux astronomes japonais, Patryk Sofia Lykawka de l'Université de Kindai et Takashi Ito de l'Observatoire astronomique national du Japon, ont fait une découverte intrigante. Ils ont trouvé des preuves possibles de l’existence d’une « planète semblable à la Terre » au sein de notre système solaire, résidant dans la ceinture de Kuiper.

La ceinture de Kuiper est une région de l'espace située au-delà de l'orbite de Neptune et peuplée de petits corps glacés tels que des planètes naines et des comètes. Semblables aux planètes, ces objets gravitent autour du Soleil.

Dans leur document de recherche, les astronomes expliquent qu'ils prédisent l'existence d'une planète semblable à la Terre ainsi que de plusieurs objets transneptuniens sur des orbites particulières dans le système solaire externe. Ils pensent que ces objets peuvent servir de signatures vérifiables par observation des perturbations de la planète putative.

Bien que l’existence de cette planète semblable à la Terre soit encore spéculative à ce stade, sa découverte potentielle serait significative. Cela pourrait fournir des informations précieuses sur la formation et l’évolution de notre système solaire, et éventuellement sur l’existence de la vie au-delà de la Terre.

Des recherches et observations supplémentaires seront nécessaires pour confirmer la présence de cette planète. Les astronomes utiliseront probablement des télescopes et des techniques d'observation avancées pour collecter davantage de données et analyser les orbites particulières des objets transneptuniens.

Cette découverte ouvre la voie à des progrès passionnants dans notre compréhension de notre propre système solaire et à la possibilité de découvrir d’autres environnements habitables en son sein. Alors que notre exploration de l’espace se poursuit, nous nous rapprochons de la découverte des mystères de l’univers.

Sources:

– TOI.in

– Observatoire astronomique national du Japon