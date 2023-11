Le potentiel des machines de construction automatisées dans le développement des infrastructures lunaires

By

Le Japon a lancé un programme lunaire révolutionnaire visant à tester des engins de construction automatisés à distance pour la Lune. L'entreprise collaborative, connue sous le nom de Projet de promotion du développement de technologies innovantes de construction sans pilote spatial, implique la société Kajima, l'Agence nationale de recherche et de développement, l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), l'Institut de technologie de Shibaura et le ministère des Terres, des Infrastructures. , Transports et Tourisme (MLIT).

L'objectif principal de ce projet est de développer un système de construction de nouvelle génération, appelé A4CSEL®, qui permettra la création d'infrastructures lunaires. Pour y parvenir, le projet se concentrera sur la création d’un système A4CSEL capable de fonctionner dans l’environnement lunaire difficile. Dans le cadre du projet, Kajima a annoncé qu'elle relierait le champ expérimental de Kashima Seisho au campus Sagamihara de la JAXA, où des expériences sont menées pour valider des machines de construction automatisées à distance dans un environnement lunaire simulé.

La technologie A4CSEL est un système de production de construction de nouvelle génération développé par Kajima depuis 2009. Il vise à transformer les chantiers de construction en usines efficaces en utilisant plusieurs machines de construction automatisées avec une intervention humaine minimale. La technologie a déjà été appliquée avec succès à divers projets de construction, notamment dans la construction de barrages et de tunnels.

En collaboration avec la JAXA et plusieurs universités, Kajima développe la technologie A4CSEL spécifiquement pour les applications lunaires depuis 2016. L'accent est mis sur les capacités de conduite autonome et de contrôle à distance capables de gérer les conditions lunaires uniques, notamment les variations extrêmes de température, le régolithe lunaire et les basses températures. gravité par rapport à la Terre.

L'un des aspects clés de leur travail est l'utilisation des ressources in situ (ISRU). Le projet vise à utiliser la technologie A4CSEL pour récolter les dépôts de glace d'eau lunaire, permettant la génération de propulseurs d'hydrogène et d'oxygène. Le « Scénario d'exploration spatiale internationale » de la JAXA met l'accent sur l'importance de l'ISRU et de la construction de bases lunaires dans des régions d'ombre permanente (PSR), telles que les cratères lunaires.

Pour démontrer les capacités de leur technologie, Kajima et JAXA ont simulé l’excavation d’un régolithe lunaire aquifère à l’aide d’engins de construction modifiés contrôlés à distance. L’équipe a démontré avec succès l’efficacité de son système de fonctionnement automatique et de contrôle à distance sur plusieurs véhicules. Ils ont également utilisé les données d'un télémètre laser (LIDAR) et un algorithme de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) pour créer une carte des environs, permettant un positionnement précis sans dépendre du système mondial de navigation par satellite (GNSS).

À l’avenir, les participants au projet continueront à développer un simulateur intégrant des résultats expérimentaux avec des données sur la surface lunaire. Cela leur permettra de tester progressivement la technologie dans des environnements ressemblant davantage à la surface lunaire. De plus, le projet prévoit que leur algorithme SLAM et ses applications auront des retombées positives pour les projets de construction terrestre, en particulier dans les tunnels et les constructions souterraines où le GNSS pourrait ne pas être disponible.

Dans l’ensemble, cette entreprise collaborative recèle un immense potentiel pour faire progresser le développement des infrastructures lunaires grâce à l’utilisation de machines de construction automatisées à distance. En tirant parti de l’innovation technologique, le projet vise à permettre l’établissement d’une présence lunaire durable à l’avenir.

