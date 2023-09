Mitsubishi Heavy Industries lance XRISM et SLIM sur la fusée H-IIA F47

By

(MHI) a lancé avec succès la mission d'imagerie et de spectroscopie à rayons X (XRISM) et le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) sur le lanceur H-IIA n° 47 (H-IIA F47) depuis le Centre spatial de Tanegashima. Le lancement a eu lieu à 8 h 42 min 11 s le 7 septembre 2023, heure normale du Japon. Les deux missions se sont séparées du lanceur comme prévu.

XRISM est une mission importante dirigée par l'agence spatiale japonaise JAXA, axée sur l'étude des émissions de rayons X des objets célestes. Son objectif principal est de mieux comprendre la structure et l'évolution de l'univers en observant les rayons X des trous noirs, des étoiles à neutrons et des amas de galaxies. XRISM combine l'imagerie et la spectroscopie pour fournir des informations révolutionnaires dans divers domaines scientifiques.

SLIM, quant à lui, vise à explorer la surface de la Lune et à démontrer ses capacités d'atterrissage de précision. En atteignant un haut niveau de précision lors des atterrissages sur la Lune, SLIM peut ouvrir la voie à des enquêtes scientifiques ciblées et au placement en toute sécurité de futurs atterrisseurs avec ou sans équipage dans des zones d'intérêt. La mission intègre des technologies avancées de guidage, de navigation et de contrôle pour éviter les obstacles pendant la descente.

Le site d'atterrissage prévu de SLIM est la région Procellarum KREEP Terrane sur la Lune, qui est scientifiquement intéressante en raison de la présence de roches lunaires spécifiques offrant un aperçu de l'activité volcanique et de l'histoire géologique de la Lune. La conception compacte de SLIM met en valeur l'accent mis par JAXA sur les missions d'exploration efficaces et intelligentes, servant de modèle pour les futures missions lunaires à petite échelle.

Dans l'ensemble, le lancement réussi de XRISM et SLIM marque une avancée significative dans la compréhension des émissions de rayons X des objets célestes et dans l'exploration de la surface de la Lune avec des capacités d'atterrissage de précision.

Définitions:

– XRISM : X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, une mission spatiale centrée sur l’étude des émissions de rayons X des objets célestes.

– SLIM : Smart Lander for Investigating Moon, une mission visant à démontrer les capacités d’atterrissage de précision sur la Lune.

– JAXA : Japan Aerospace Exploration Agency, l’agence spatiale japonaise responsable de diverses activités liées à la recherche aérospatiale, au développement technologique et à la mise en orbite de satellites.

Sources:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

– Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA)