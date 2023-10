La JAXA et l'ISRO collaborent sur la mission Lunar Rover au pôle Sud

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) s'associe à l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour une mission au pôle sud de la Lune. La mission, dont le lancement est prévu en 2025, impliquera que la JAXA fournisse le lanceur et un rover lunaire, tandis que l'ISRO construira l'atterrisseur de la mission. L'objectif de la mission est d'examiner la quantité et la qualité de l'eau lunaire, qui pourrait constituer une ressource précieuse pour les futures activités humaines lunaires.

Le rover lunaire, actuellement en phase de conception de base, sera autonome et équipé de charges utiles scientifiques. Il recherchera de l’eau et pourra forer la surface lunaire pour capturer des échantillons à analyser. Il s’agit d’une tâche difficile, car transporter et manœuvrer un rover sur la Lune tout en respectant les restrictions de poids nécessite une planification et une ingénierie minutieuses.

En plus des contributions de la JAXA et de l'ISRO, des charges utiles scientifiques provenant d'autres agences seront également envoyées. L'Agence spatiale européenne (ESA) fournira un spectromètre de masse exosphérique pour évaluer la pression des gaz et les empreintes chimiques à la surface, et la NASA fournira un spectromètre à neutrons pour rechercher de l'hydrogène sous la surface.

La découverte d'eau sur le pôle sud de la Lune pourrait avoir des implications significatives pour l'exploration lunaire et les activités humaines futures. L’eau pourrait potentiellement être utilisée comme source d’énergie, faisant de la recherche d’eau sur la Lune une priorité pour de nombreux pays.

D'autres missions lunaires sont également prévues dans les années à venir. L'Inde a récemment lancé avec succès la mission d'atterrissage lunaire Chandrayaan-3, tandis que la mission russe d'atterrissage Luna-25 a été confrontée à un échec. La Chine vise à acquérir les tout premiers échantillons de la face cachée de la Lune et à les renvoyer sur Terre en 2024. De plus, le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA et un vaisseau spatial commercial japonais enverront davantage de missions sur la Lune l'année prochaine.

Dans l’ensemble, la collaboration entre la JAXA et l’ISRO sur la mission du rover lunaire constitue une avancée significative dans l’exploration lunaire. L'accent mis par la mission sur la détection et l'analyse de l'eau pourrait fournir des informations précieuses pour les missions futures et ouvrir la voie à des activités humaines durables sur la Lune.

Sources:

– JAXA : https://www.jaxa.jp/press/2023/09/20230930-1_j.html

– ISRO : https://www.isro.gov.in/update/02-oct-2023/launch-of-chandrayaan-3-lunar-landing-mission

– ESA : https://www.esa.int/Enabling_Support/Space_Engineering_Technology/TTP2/Exospheric_Mass_Spectrometer_modelling

– NASA : https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-neutron-spectrometer-on-lunar-mission-could-improve-space-radiation-protection/