Le Japon lance une fusée vers la Lune dans le but d'atterrir sur la surface lunaire

L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) a lancé avec succès une fusée vers la Lune, dans le but de devenir le cinquième pays à réaliser un alunissage. La fusée H-IIA a décollé du centre spatial de Tanegashima après plusieurs retards dus aux conditions météorologiques. À bord de la fusée se trouvaient le Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) et la mission d'imagerie et de spectroscopie à rayons X (XRISM), qui se sont tous deux séparés avec succès après le lancement.

SLIM, l'atterrisseur lunaire, vise à atterrir avec une précision précise, à moins de 100 mètres de sa cible, au lieu d'un atterrissage général sur la Lune. La JAXA espère que cette démonstration ouvrira la porte à de nouvelles méthodes d’atterrissage lors de futures missions lunaires et potentiellement sur d’autres planètes. SLIM devrait atteindre la Lune au début de 2024 en raison de son itinéraire économe en carburant.

En cas de succès, le Japon rejoindra les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde parmi les pays ayant atterri sur la surface lunaire. L'Inde est récemment devenue le quatrième pays à réaliser un alunissage, en particulier dans la région du pôle sud lunaire.

En plus de SLIM, la mission XRISM devrait effectuer des observations en tant qu'observatoire spatial. Equipé d'un télescope, d'un imageur à rayons X et d'un spectromètre, XRISM mesurera les éléments des étoiles et des galaxies et étudiera le plasma spatial. La mission vise à fournir des détails sans précédent sur la formation de structures à grande échelle formées par des corps célestes.

Ce n'est pas la première tentative japonaise d'alunissage. Le pays avait précédemment lancé la mission OMOTENASHI en collaboration avec la mission Artemis I de la NASA, mais la communication a été perdue, ce qui a entraîné l'abandon des opérations de récupération. Une autre mission privée de Hakuto-R n'a pas non plus réussi à atterrir.

