Une nouvelle étude montre le potentiel de reproduction en apesanteur

Dans le cadre d'une expérience révolutionnaire, une équipe de scientifiques japonais a réussi à faire croître des embryons de souris dans un environnement d'apesanteur à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Cette réalisation offre des possibilités intrigantes pour l’avenir de la reproduction humaine dans l’espace.

Les chercheurs, composés de scientifiques de l'Université de Yamanashi, de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et de l'institut national de recherche Riken, ont développé un dispositif permettant aux astronautes de l'ISS de manipuler les premiers embryons de souris. En août 2021, 720 embryons congelés ont été envoyés à la station, où ils ont été cultivés pendant quatre jours. La moitié des embryons ont été exposés à une gravité semblable à celle de la Terre (1G), tandis que l’autre moitié a connu une apesanteur nulle.

Remarquablement, l’étude a révélé que les embryons cultivés dans des conditions d’apesanteur et de gravité semblable à celles de la Terre se sont développés normalement, ne présentant que des écarts mineurs dans leurs taux de développement. Environ 23.6 % des embryons soumis à la microgravité et 31.1 % de ceux en 1G se sont développés en blastocystes, qui sont des cellules susceptibles de devenir un fœtus et son placenta. De manière significative, l’ADN des blastocystes n’a montré aucun changement significatif.

Cette recherche révolutionnaire a des implications importantes pour l’avenir de la colonisation spatiale et de la reproduction humaine dans l’espace. La prochaine phase de l'étude consistera à transplanter des blastocystes en apesanteur chez des souris pour confirmer leur capacité à produire une progéniture en bonne santé.

Les résultats de cette étude, publiés dans la revue iScience, fournissent des informations précieuses sur la possibilité de reproduction dans des environnements en apesanteur. Même s’il reste encore beaucoup à apprendre et à explorer dans ce domaine, la croissance réussie d’embryons de souris dans l’espace nous rapproche de la compréhension des défis et des opportunités de la reproduction humaine au-delà de la Terre.

FAQ:

Q : Qu’ont réalisé les scientifiques japonais ?

R : Les scientifiques japonais ont cultivé des embryons de souris dans un environnement d'apesanteur à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Q : Y a-t-il eu des différences dans le développement des embryons en apesanteur par rapport à la gravité terrestre ?

R : Les embryons se sont développés normalement dans les deux conditions de gravité, avec seulement des différences mineures dans leurs taux de développement.

Q : Que sont les blastocystes ?

R : Les blastocystes sont des cellules qui ont le potentiel de se développer en fœtus et en son placenta.

Q : Quelles sont les implications de cette étude ?

R : Cette étude a des implications importantes pour la reproduction humaine dans l’espace et les possibilités de colonisation spatiale.

Q : Quelle est la prochaine étape de la recherche ?

R : La prochaine étape consiste à transplanter des blastocystes en apesanteur chez des souris pour déterminer si elles peuvent produire une progéniture en bonne santé.

Q : Où l’étude a-t-elle été publiée ?

R : L'étude a été publiée dans la revue iScience.