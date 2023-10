La start-up japonaise EX-Fusion va tester une technologie de suivi des déchets spatiaux

La startup japonaise EX-Fusion est sur le point de conclure un accord avec l'entrepreneur spatial australien Electro Optic Systems (EOS) pour mener des tests sur le terrain pour leur technologie visant à suivre de petits morceaux de débris spatiaux sur l'orbite terrestre. L'entreprise d'Osaka, spécialisée dans les lasers, signera un protocole d'accord avec EOS lors du voyage en Australie de Yasutoshi Nishimura, ministre japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie.

La collaboration entre EX-Fusion et EOS répond à l’inquiétude croissante concernant les débris spatiaux. Avec un nombre croissant de satellites et d’engins spatiaux lancés dans l’espace, la quantité de débris laissés sur place augmente également. Ces déchets spatiaux constituent une menace importante pour les satellites existants et les futures opérations dans l’espace.

La technologie EX-Fusion devrait utiliser des lasers pour suivre et surveiller avec précision ces petits fragments de débris spatiaux. En identifiant et en suivant avec précision leurs mouvements, il peut fournir des données précieuses aux agences spatiales et aux opérateurs de satellites, leur permettant d'éviter d'éventuelles collisions et de mieux gérer l'environnement spatial.

Le protocole d'accord constitue une étape importante vers le développement et le déploiement de cette technologie. Il souligne l’importance de la collaboration internationale pour relever les défis posés par les débris spatiaux. Les tests sur le terrain permettront d'évaluer l'efficacité et la faisabilité de la technologie de suivi d'EX-Fusion dans des conditions réelles.

Le partenariat entre EX-Fusion et EOS illustre également le rôle des startups dans la conduite de l'innovation dans l'industrie spatiale. En tirant parti de leur expertise et de leurs technologies, des startups comme EX-Fusion peuvent contribuer au développement de solutions de pointe qui répondent à certains des problèmes les plus urgents de l'exploration spatiale.

Avec la signature du mémorandum d'accord, le Japon franchit une étape importante pour devenir un acteur clé dans le domaine du suivi et de la gestion des débris spatiaux. Cette collaboration crée un précédent pour les futurs partenariats et la coopération internationale en matière d'atténuation des risques associés aux débris spatiaux.

Sources : Nikkei