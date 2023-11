Explorer les secrets de la naissance galactique : dévoiler les mystères de la galaxie M83

Le télescope spatial James Webb (JWST) a une fois de plus capturé une image fascinante qui dévoile les secrets cachés du cosmos. Grâce à son puissant instrument dans l'infrarouge moyen (MIRI), le télescope a clique sur une extraordinaire galaxie spirale connue sous le nom de M83, ou NGC 5236. Située à environ 15 millions d'années-lumière de notre planète, M83 est devenue un point focal pour les scientifiques cherchant à élucider le phénomène. processus énigmatique de naissance stellaire.

Révélant les caractéristiques captivantes de la galaxie, le MIRI de JWST utilise la lumière infrarouge, lui permettant de percevoir l'univers au-delà de la portée de la vision humaine. L’image présente des teintes bleues vibrantes au centre, désignant des régions enrichies de nombreuses étoiles au sein de M83. Des stries jaune vif traversent gracieusement la galaxie, représentant la formation de nouvelles étoiles semblables à des pépinières célestes. Pendant ce temps, des éclaboussures rouge orangé mettent en évidence des zones abondantes en molécules spécifiques à base de carbone, détectées de manière experte par MIRI.

Pour mieux comprendre la formation et les influences des étoiles au sein des galaxies, les scientifiques se sont lancés dans un programme remarquable appelé FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters). En se concentrant sur M83 et cinq autres galaxies uniques, cette initiative révolutionnaire cherche à comprendre les mécanismes complexes qui sous-tendent la naissance des étoiles. La rétroaction stellaire, terme désignant la libération d'énergie des étoiles dans leur environnement, joue un rôle central dans la détermination du taux de formation des étoiles. La déclaration officielle de l'Agence spatiale européenne souligne l'importance de comprendre la rétroaction stellaire, car elle permet de construire des modèles universels précis de naissance des étoiles.

Grâce à des études approfondies de cette relation dynamique, les scientifiques visent à améliorer leurs modèles existants et à mieux comprendre la naissance et la croissance des étoiles. Avant M83, le JWST était utilisé pour étudier une autre galaxie notable, M51, dans le cadre du programme FEAST. Armés des capacités extraordinaires du JWST, les scientifiques continuent de percer les mystères de notre vaste univers et de faire la lumière sur les phénomènes profonds qui façonnent notre paysage cosmique.

QFP

Qu'est-ce que la galaxie M83 ?

M83, également désignée NGC 5236, est une galaxie spirale présentant une structure distinctive en forme de barre en son centre. Situé à environ 15 millions d’années-lumière de la Terre, il a piqué la curiosité des scientifiques en raison de ses connaissances potentielles sur le processus de formation des étoiles.

Comment MIRI capture-t-elle de telles photographies ?

L'instrument infrarouge moyen (MIRI) du télescope spatial James Webb (JWST) utilise la lumière infrarouge pour capturer des images qui dépassent la portée de la vision humaine. Dans le cas de l'image M83, les régions bleues plus brillantes mettent en évidence les zones à forte densité d'étoiles, tandis que les stries jaunes indiquent les régions où de nouvelles étoiles se forment. Les éclaboussures rouge orangé signifient la présence de molécules spécifiques à base de carbone détectées par MIRI.

Qu'est-ce que le programme FEAST ?

Le programme FEAST (Feedback in Emerging Extragalactic Star Clusters) est une initiative qui vise à comprendre le processus complexe de formation des étoiles et ses effets sur les galaxies. En étudiant des galaxies comme M83, les scientifiques peuvent améliorer leurs modèles et mieux comprendre la naissance et la croissance des étoiles. Le programme étudie également le concept de rétroaction stellaire, qui fait référence à la libération d'énergie des étoiles vers leur environnement.