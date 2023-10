Des scientifiques proposent une explication sur les mystérieuses premières galaxies

Les astrophysiciens ont proposé une solution potentielle au casse-tête posé par la découverte par le télescope spatial James Webb de premières galaxies brillantes qui se sont formées peu de temps après le Big Bang. Ces galaxies, dont la formation a été observée 500 millions d'années après le Big Bang, défient toute compréhension conventionnelle en raison de leur luminosité. Les théories actuelles suggèrent que des galaxies d’une telle magnitude et d’une telle luminosité devraient mettre beaucoup plus de temps à se former. Cependant, les chercheurs utilisant des simulations sur superordinateur suggèrent maintenant que les galaxies ne sont peut-être pas aussi massives qu'on le pensait initialement, mais plutôt inhabituellement brillantes. Les chercheurs ont publié leurs découvertes dans la revue Astrophysical Journal Letters.

Selon les simulations, ces premières galaxies auraient pu former leur luminosité grâce à un processus appelé « formation d’étoiles en rafale ». Contrairement au taux constant de formation d'étoiles observé dans l'univers actuel, la formation d'étoiles en rafale implique des explosions rapides de naissance d'étoiles après de longues périodes d'inactivité. Dans l’univers primitif, les étoiles aspiraient du gaz vers elles, puis le rejetaient à leur mort. Ce processus a permis aux étoiles de se former en éclats soudains et brillants. À mesure que l’univers vieillissait et que les galaxies grandissaient, l’attraction gravitationnelle devenait plus forte, empêchant le gaz d’être éjecté par les supernovas et provoquant la formation d’étoiles à un rythme plus lent.

Sur la base des simulations, les chercheurs ont conclu que la luminosité d’une galaxie est plus étroitement liée au nombre d’étoiles formées au cours des derniers millions d’années qu’à la masse globale de la galaxie. Cela suggère que les premières galaxies observées par le télescope spatial James Webb pourraient être plus brillantes parce qu’elles se trouvent au milieu de ces soudaines explosions de formation d’étoiles.

Bien que cette explication proposée puisse aider à préserver la compréhension actuelle de l’univers, des observations et analyses supplémentaires de ces premières galaxies sont nécessaires pour confirmer les résultats. Les scientifiques devront rassembler des données plus précises sur les galaxies à l’aube cosmique avant de parvenir à une conclusion définitive.

