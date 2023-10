Nouveaux détails révélés sur la nébuleuse d'Orion par le télescope James Webb

By

Le télescope spatial James Webb a capturé de nouvelles images époustouflantes de la nébuleuse d'Orion, mettant en lumière sa composition et les objets célestes qu'elle contient. Les astronomes sont depuis longtemps fascinés par la nébuleuse d'Orion en raison de sa riche variété de corps célestes, notamment des disques formant des planètes et des naines brunes.

Les astronomes Samuel G. Pearson et Mark J. McCaughrean ont concentré leur étude sur l'amas du Trapèze, une région de la nébuleuse d'Orion remplie de milliers de jeunes étoiles. Ils ont fait une découverte intrigante au cours de leurs recherches : des objets ressemblant à des planètes dont la masse varie de 0.6 à 13 fois celle de Jupiter. Ces objets, appelés Jupiter Mass Binary Objects ou JuMBO, remettent en question les théories astronomiques existantes.

Les astronomes ont identifié 40 paires de JuMBO et deux systèmes triples, tous en orbite l'un autour de l'autre à une distance d'environ 200 fois celle entre la Terre et le Soleil. Les objets sont jeunes, âgés d'environ 1 million d'années seulement, et présentent des températures allant de 1,000 2,300 à XNUMX XNUMX degrés Fahrenheit. Cette observation suggère que les JuMBO sont relativement nouveaux en termes astronomiques.

La présence de JuMBO dans la nébuleuse d’Orion a intrigué les scientifiques. Ces objets flottant seuls dans l’espace vont à l’encontre des modèles actuels de formation des étoiles et des planètes. Pearson remarque : « Il y a quelque chose de fondamentalement faux dans notre compréhension de la formation des planètes, de la formation des étoiles, ou des deux. » La découverte met en évidence la nécessité d’observations et de modélisations supplémentaires pour expliquer l’existence de ces objets.

Le télescope spatial James Webb, avec sa sensibilité infrarouge sans précédent, a fourni des données inestimables aux astronomes étudiant la nébuleuse d'Orion. Les observations du télescope ont ouvert de nouvelles voies de recherche et pourraient fournir des informations précieuses sur la composition atmosphérique des JuMBO. Les observations programmées de la nébuleuse en 2024 offrent la promesse de nouvelles révélations et d’une compréhension plus approfondie de ces objets mystérieux.

Dans l’ensemble, les dernières images du télescope spatial James Webb ont élargi nos connaissances sur la nébuleuse d’Orion et soulevé des questions intrigantes sur la formation des corps célestes. Une exploration et une analyse plus poussées seront nécessaires pour percer les mystères présentés par les JuMBO dans cette région fascinante de l’espace.

