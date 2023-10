Des astronomes découvrent des « planètes » de la taille de Jupiter flottant dans l’espace

By

Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) ont fait une découverte intrigante : des « planètes » de la taille de Jupiter qui flottent librement dans l’espace, sans lien avec aucune étoile. Ces objets, connus sous le nom d’objets binaires de masse de Jupiter ou « JuMBO », ont été repérés lors d’une étude détaillée de la célèbre nébuleuse d’Orion. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces JuMBO semblent se déplacer par paires, et les astronomes tentent actuellement d'expliquer comment cela pourrait se produire.

Une possibilité est que ces objets se soient formés dans des régions de la nébuleuse où il n’y avait pas suffisamment de matière pour créer des étoiles pleinement formées. Une autre possibilité est qu’ils aient été initialement fabriqués autour des étoiles, puis éjectés dans l’espace interstellaire par diverses interactions. Cette dernière hypothèse est actuellement privilégiée par les scientifiques, même si elle soulève encore des questions sans réponse.

La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de M42, est la grande région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre. Il est visible à l’œil nu sous la forme d’une légère tache dans la constellation d’Orion. La récente étude menée par le JWST fournit une multitude de nouvelles informations sur la nébuleuse, s'ajoutant à celles déjà observées par des télescopes plus anciens comme le télescope spatial Hubble.

L'enquête a produit une image mosaïque détaillée de la nébuleuse d'Orion, composée de 700 vues acquises par le JWST au cours d'une semaine d'observations. Sur cette image, on peut voir des milliers de jeunes étoiles, dont beaucoup sont entourées de disques denses de gaz et de poussière qui pourraient former des planètes.

Parmi toutes ces informations, la découverte des JuMBO a immédiatement retenu l’attention des astronomes. Cela remet en question les modèles actuels de formation de systèmes planétaires et soulève la possibilité que des paires binaires de planètes existent dans toutes les régions de formation d’étoiles. L'image complète de M42 sera rendue publique sur le portail EsaSky, permettant à quiconque d'explorer les données, et les premiers articles décrivant l'enquête et la découverte JuMBO seront publiés sur le serveur de pré-impression arXiv.

Sources : BBC News

Définitions : Télescope spatial James Webb (JWST) – Un télescope spatial dont le lancement est prévu en 2021, conçu pour succéder au télescope spatial Hubble.

Nébuleuse d'Orion (M42) – La grande région de formation d'étoiles la plus proche de la Terre, visible à l'œil nu sous la forme d'une tache dans la constellation d'Orion.