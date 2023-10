Le télescope spatial James Webb découvre des paires de planètes de la taille de Jupiter dérivant dans l'espace

By

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fait une autre découverte remarquable dans les profondeurs de l'espace. Les astronomes ont pointé le télescope vers la nébuleuse d'Orion et ont découvert ce qui semble être des paires de planètes massives qui défient les lois de la physique. Environ 80 planètes de la taille de Jupiter ont été détectées, flottant librement dans l’espace sans aucun attachement gravitationnel à une étoile. Surnommés « JuMBO » (Jupiter Mass Binary Objects), ces corps célestes semblent se déplacer ensemble.

Les scientifiques pensent que ces planètes se sont formées à l’origine près des étoiles, mais se sont ensuite échappées dans l’espace ouvert. La physique des gaz indique que les objets ayant la masse de Jupiter ne devraient pas être capables de se former indépendamment, et même si des planètes individuelles peuvent être expulsées des systèmes stellaires, la question demeure de savoir comment des paires de planètes peuvent être éjectées simultanément. Mark McCaughrean, conseiller scientifique principal de l'Agence spatiale européenne, admet que la réponse échappe aux chercheurs et invite à un apport théorique pour résoudre le mystère.

La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de M42, est une pépinière d'étoiles située à proximité et une source prolifique d'activité astronomique. Située à l'extrémité de « l'épée » d'Orion, cette brillante nébuleuse s'étend sur plusieurs années-lumière et doit son éclat au Trapèze, un groupe de quatre étoiles centrales. La nébuleuse héberge une multitude d'étoiles de différentes tailles, allant de celles 40 fois plus massives que le soleil à celles mesurant moins de 0.1 fois sa taille.

La découverte de ces systèmes inhabituels de géantes gazeuses au sein de la nébuleuse d’Orion a suscité un vif intérêt parmi les scientifiques. La Dre Heidi Hammel, une scientifique multidisciplinaire travaillant au JWST, a exprimé l'importance potentielle de cette découverte. Les modèles actuels de formation de systèmes planétaires ne prédisent pas l’éjection de paires binaires de planètes. Cependant, le Dr Hammel suggère la possibilité que toutes les régions de formation d'étoiles puissent héberger ces doubles Jupiters, doubles Neptunes et même doubles Terres, et que les télescopes précédents n'étaient peut-être pas assez puissants pour les détecter.

Pour explorer cette dernière découverte et plonger dans les merveilles de l’ensemble de la nébuleuse d’Orion, l’Agence spatiale européenne propose un outil interactif baptisé ESASky.

Sources:

- Nouvelles de la BBC

– Agence spatiale européenne (ESA)