Dévoiler les secrets du K2-18 b : un monde de possibilités

Les scientifiques utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte révolutionnaire sur K2-18 b, une planète lointaine située loin de la Terre. Ils ont détecté la présence de molécules à base de carbone, dont du méthane et du dioxyde de carbone, dans l'atmosphère de la planète. K2-18 b, qui représente environ 8.6 fois la masse de la Terre, est depuis longtemps un mystère. Des études antérieures suggéraient l’existence potentielle d’océans d’eau à sa surface, ainsi que d’une atmosphère riche en hydrogène. Les découvertes récentes du télescope spatial Webb fournissent des signes alléchants de la possibilité de la vie.

K2-18 b orbite autour d'une étoile naine froide connue sous le nom de K2-18, située dans la « zone Boucle d'or » où la planète reçoit juste la bonne quantité de lumière stellaire pour maintenir l'eau liquide à sa surface sans vaporisation. Ce monde intrigant est situé à environ 120 années-lumière dans la constellation du Lion et entre dans la catégorie des « planètes hycéennes ». Ces planètes hypothétiques se caractérisent par leur nature chaude et gorgée d’eau et par leur atmosphère dominée par l’hydrogène, suscitant la curiosité des scientifiques quant à leur potentiel à abriter la vie.

L'auteur principal de l'étude, Nikku Madhusudhan, a souligné l'importance d'explorer divers environnements habitables dans la recherche de la vie au-delà de la Terre. Alors que l'accent a traditionnellement été mis sur les planètes rocheuses plus petites, les mondes hycéens plus grands, comme K2-18 b, offrent davantage de possibilités d'observation atmosphérique.

Les chercheurs ont tiré des enseignements intéressants de leurs découvertes. L'abondance de méthane et de dioxyde de carbone, ainsi que l'absence d'ammoniac, suggèrent l'existence d'un océan d'eau caché sous l'atmosphère riche en hydrogène de la planète. L’étude suggère également la possibilité de la présence d’une molécule appelée sulfure de diméthyle (DMS), qui sur Terre est produite exclusivement par des organismes vivants, comme le phytoplancton de nos océans.

Confirmer la présence de DMS dans l'atmosphère de K2-18 b est l'objectif des prochaines observations utilisant le télescope Webb. Cependant, il est important de noter que même si K2-18 b se trouve dans la zone habitable et possède une atmosphère riche en molécules carbonées, cela ne garantit pas à lui seul la présence de la vie. Avec son rayon plus grand et la probabilité d'une couche importante de glace à haute pression, K2-18 b nous rappelle la nature complexe et énigmatique du cosmos alors que nous continuons à explorer des mondes lointains.

