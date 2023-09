Enquête sur la tension de Hubble : de nouvelles observations intensifient le mystère

By

Les observations astronomiques ont révélé que l’Univers est en expansion, les corps célestes éloignés s’éloignant les uns des autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. Cette expansion, décrite par la constante de Hubble, correspond à notre compréhension de l'évolution de l'Univers basée sur la théorie de la relativité d'Einstein.

Cependant, diverses mesures de la constante de Hubble ont montré une divergence légère mais notable. Cette divergence, connue sous le nom de tension de Hubble, a soulevé des questions sur notre compréhension des aspects les plus profonds de l'Univers. Cette tension est-elle le résultat d’erreurs d’observation ou indique-t-elle des lacunes dans nos connaissances ?

Pour répondre à cette question, une équipe de chercheurs américains et suisses a utilisé les observations réalisées par le télescope James Webb récemment lancé. Ils se sont concentrés sur l’étude d’un groupe d’étoiles appelées variables céphéides, utilisées depuis plus d’un siècle pour mesurer des distances précises en raison de leurs propriétés uniques.

L'équipe dirigée par le lauréat du prix Nobel Adam Riess a utilisé le télescope James Webb pour étudier plus de 300 étoiles céphéides. Leur objectif était d’affiner notre compréhension de ces étoiles et de les utiliser pour calculer le taux d’expansion de l’Univers. Malheureusement, les nouvelles observations n’ont pas résolu les divergences ; au lieu de cela, ils ont intensifié le mystère.

Les mesures obtenues à partir du télescope James Webb s'alignent sur les observations précédentes effectuées par le télescope Hubble. Cela suggère qu’il est peu probable que la tension soit le résultat d’erreurs de mesure. Cela souligne la nécessité d’une révision significative de notre compréhension de l’Univers et de ses lois qui le régissent.

Les divergences dans la constante de Hubble pourraient potentiellement indiquer la présence d’énergie noire exotique ou de matière noire, la nécessité de réviser notre compréhension de la gravité ou l’existence d’une particule ou d’un champ unique. Alternativement, ils pourraient être attribués à plusieurs erreurs de mesure, bien que les astronomes aient exclu une seule erreur grâce à une vérification indépendante.

Les recherches futures visent à accroître encore la précision des mesures en analysant davantage de céphéides et en étudiant d’autres objets célestes comme les géantes rouges. L’espoir est que cette analyse approfondie fasse la lumière sur la cause sous-jacente de la tension de Hubble.

En conclusion, la tension de Hubble reste un mystère fascinant, et les nouvelles observations ne font qu’approfondir davantage le mystère. Cela souligne la nécessité de mesures plus précises et d’une réévaluation approfondie de notre compréhension actuelle de l’Univers.

