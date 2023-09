Le télescope spatial James Webb pourrait détecter des signes de vie intelligente sur Terre à partir d'un autre système stellaire

By

Une nouvelle étude suggère que le télescope spatial James Webb (JWST) serait capable de détecter des signes de notre civilisation sur Terre s'il nous observait depuis un autre système stellaire de la Voie lactée. Cette découverte laisse espérer que le vaisseau spatial de pointe pourrait également repérer des civilisations extraterrestres lors de son exploration de mondes lointains.

L’objectif principal de JWST, lancé fin 2021, est de percer les mystères de l’univers primitif. Cependant, l’un de ses objectifs secondaires est d’analyser l’atmosphère des exoplanètes à la recherche de biosignatures, qui sont des gaz produits par la vie biologique, et de technosignatures, qui sont des produits chimiques générés par des civilisations extraterrestres avancées.

Pour déterminer dans quelle mesure JWST peut détecter les signes de vie intelligente, les chercheurs ont mené un test en utilisant la Terre comme seule planète habitable et habitée connue dans l'univers. Ils ont manipulé un spectre de l'atmosphère terrestre pour simuler son apparence à un observateur situé à plusieurs années-lumière et ont utilisé un modèle informatique pour évaluer si JWST pouvait identifier les biosignatures et technosignatures clés.

Bien que les résultats de cette étude n'aient pas encore fait l'objet d'un examen par les pairs, ils suggèrent que JWST serait capable de détecter des marqueurs de vie intelligente et non intelligente dans l'atmosphère terrestre. Sur la base de la qualité de l'ensemble de données modifié, qui est similaire aux observations du système stellaire TRAPPIST-1, il est probable que JWST puisse détecter la vie ou des civilisations extraterrestres sur des exoplanètes à moins de 40 années-lumière de la Terre, et peut-être jusqu'à 50 années-lumière. .

Les experts estiment qu'il pourrait y avoir environ 4,000 XNUMX exoplanètes à la portée du JWST, ce qui permettrait de découvrir des planètes habitables. Cependant, détecter la vie sur d’autres planètes peut s’avérer difficile sans connaissance contextuelle de l’environnement spécifique. Différentes conditions et formes de vie ou technologies alternatives pourraient rendre ces signatures de vie moins évidentes.

Même si JWST a déjà fait des découvertes importantes sur les exoplanètes proches de la Terre, comme la détection d'eau sur l'exoplanète GJ 1214b et l'observation d'une tempête de poussière sur l'exoplanète VHS 1256 b, la détection de signes de vie sur d'autres planètes reste complexe.

En conclusion, le télescope spatial James Webb s’avère prometteur dans la détection potentielle de signes de vie intelligente sur Terre et dans l’exploration des exoplanètes à la recherche de biosignatures ou de technosignatures. Cependant, des recherches et des investigations supplémentaires seront nécessaires pour mieux comprendre les environnements habitables des exoplanètes et interpréter les signatures potentielles de vie qu’elles pourraient posséder.

