La NASA vise le télescope James Webb vers la galaxie voisine NGC 6822

By

Des scientifiques de la NASA ont récemment dirigé le télescope James Webb vers NGC 6822, une galaxie voisine également connue sous le nom de « Galaxie de Barnard ». Située à environ 1.5 million d'années-lumière, NGC 6822 fait partie de notre groupe local de galaxies.

Le télescope James Webb, considéré comme le télescope spatial de nouvelle génération, a été spécialement conçu pour observer et étudier les objets les plus éloignés de l'univers. En focalisant ses puissantes lentilles sur NGC 6822, les scientifiques espèrent recueillir des informations précieuses sur la composition, la structure et l'évolution de la galaxie.

NGC 6822 est classée comme une galaxie naine irrégulière, ce qui signifie qu'elle ne présente pas les formes spirales ou elliptiques distinctes observées dans les galaxies plus typiques. Au lieu de cela, il a une forme irrégulière sans motif spécifique perceptible. L'étude des galaxies irrégulières comme NGC 6822 offre aux scientifiques la possibilité de mieux comprendre la formation et l'évolution des galaxies en général.

Les observations de NGC 6822 ont le potentiel d’améliorer notre compréhension de la formation des étoiles, ainsi que des processus chimiques qui se produisent dans les galaxies. En analysant les éléments et composés présents dans les étoiles et le milieu interstellaire de la galaxie, les chercheurs peuvent découvrir des indices sur l'histoire de la galaxie et les mécanismes à l'origine de son évolution en cours.

Les données capturées par le télescope James Webb lors de son observation de NGC 6822 contribueront aux efforts de recherche en cours et élargiront davantage notre connaissance de l'univers et des galaxies qui le composent.

Sources:

– (Article source)