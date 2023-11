Explorer la naissance des étoiles : nouvelles informations du télescope spatial James Webb

Imaginez pouvoir regarder dans le passé et assister à la naissance de notre propre Soleil, il y a 4.6 milliards d'années. Grâce au télescope spatial James Webb (JWST), nous disposons désormais d’une image époustouflante qui donne un aperçu de cet événement extraordinaire. L’image capture une étoile appelée HH212, située dans la constellation d’Orion, qui aurait à peine 50,000 XNUMX ans – un âge similaire à celui de notre Soleil à sa naissance.

Contrairement aux images typiques d’étoiles, la lueur de la protoétoile au sein de HH212 reste cachée. Au lieu de cela, ce que nous voyons, ce sont les fascinants jets rouge rosé que l’étoile émet dans des directions opposées. Ces jets sont cruciaux pour la formation de l’étoile, l’aidant à réguler son processus de naissance. Lorsque le gaz au centre de l'étoile se comprime et tourne, ces jets et ces sorties éliminent l'excès de moment cinétique, empêchant l'étoile de se séparer.

La couleur rouge rosé des jets indique la présence d’hydrogène moléculaire (H2), constitué de deux atomes d’hydrogène liés ensemble. Les ondes de choc traversant les écoulements dynamisent l’hydrogène moléculaire, le faisant briller brillamment dans les longueurs d’onde infrarouges. La caméra proche infrarouge (NIRCam) du JWST a capturé cette image remarquable principalement à une longueur d'onde de 2.12 microns.

En étudiant l’étoile HH212 au cours des trois dernières décennies, les astronomes ont pu suivre ses évolutions au fil du temps. Cependant, grâce à la netteté et à la sensibilité sans précédent du JWST, les scientifiques peuvent désormais approfondir les processus complexes à l'origine de la formation des étoiles. En fait, les observations du JWST ont révélé des structures encore plus symétriques, notamment la présence de amortisseurs d'étrave supplémentaires dans les jets.

Ce qui rend le JWST vraiment extraordinaire, ce n’est pas seulement sa capacité à capturer des images avec une précision remarquable, mais aussi sa large gamme spectrale. Cela permet aux chercheurs d’obtenir des images couleur détaillées d’objets comme HH212, offrant ainsi un aperçu des mécanismes à l’origine de la formation des étoiles. En observant les jets à différentes longueurs d’onde, les scientifiques peuvent mieux comprendre les processus physiques qui s’y déroulent.

George Herbig et Guillermo Haro, les pionniers qui ont étudié des objets comme le HH212 dans les années 1940 et 50, seraient sans aucun doute étonnés par les capacités du JWST. Grâce à sa technologie avancée et à sa large détection des couleurs, ce télescope spatial de pointe révolutionne notre compréhension de la formation des étoiles et ouvre de nouvelles frontières dans le domaine de l'astronomie.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb (JWST) ?

R : Le JWST est une collaboration entre la NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (ASC). Il s'agit d'un télescope spatial conçu pour explorer l'univers dans le spectre infrarouge et étudier la formation et l'évolution des étoiles, des galaxies et des systèmes planétaires.

Q : Quel âge a HH212, la star présentée sur l'image JWST ?

R : On estime que HH212 a environ 50,000 XNUMX ans, ce qui en fait une étoile relativement jeune.

Q : Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la protoétoile dans HH212 ?

R : La protoétoile est cachée dans un disque dense et en rotation de gaz et de poussière, qui obstrue l’observation directe. Au lieu de cela, nous ne pouvons observer que les jets émis par l’étoile de couleur rouge rosé.

Q : Que sont les amortisseurs d'arc ?

R : Les amortisseurs d'arc sont des régions de gaz comprimé et de poussière qui se forment lorsqu'un matériau plus rapide entre en collision avec un matériau plus lent. Dans le cas de HH212, ces structures sont présentes dans les jets émis par l'étoile.

Q : Comment le JWST nous aide-t-il à comprendre la formation des étoiles ?

R : Les capacités d'imagerie du JWST fournissent des détails sans précédent, permettant aux scientifiques d'étudier les processus et les structures impliqués dans la formation des étoiles. En observant des objets comme HH212 à différentes longueurs d'onde, les chercheurs peuvent mieux comprendre les mécanismes physiques à l'origine de la naissance et de l'évolution des étoiles.