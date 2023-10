De superbes images de la nébuleuse d'Orion capturées par le télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb (JWST) a récemment capturé deux mosaïques à grand champ à couper le souffle de la magnifique nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, située à seulement 1,344 XNUMX années-lumière du système solaire, est une vaste région de formation d'étoiles et est considérée comme l'une des pépinières d'étoiles les plus proches de la Terre.

Ces superbes mosaïques, composées de plus de 3,000 XNUMX images individuelles, ont été ajoutées à l'application ESASky de l'Agence spatiale européenne, offrant au public une carte interactive du ciel permettant de visualiser ces images remarquables capturées par le JWST et le télescope spatial Hubble.

À l’intérieur de la nébuleuse d’Orion, il existe environ 2,800 XNUMX jeunes étoiles connues, avec d’innombrables autres embryons stellaires enveloppés dans un voile dense de gaz et de poussière. La caméra proche infrarouge (NIRCam) du JWST a la capacité de scruter ce gaz et cette poussière, révélant des détails complexes tels que des disques protostellaires, des flux d'étoiles émergentes et même des planètes flottantes.

La deuxième mosaïque, capturée par le canal à longueur d'onde longue du NIRCam, affiche le gaz, la poussière et les molécules de la nébuleuse avec une incroyable sensibilité dans l'infrarouge. Bien que la résolution spatiale soit plus faible sur cette image, elle fournit des informations sans précédent sur la formation et la composition de la nébuleuse d'Orion.

L'amas de trapèze, un groupe de jeunes étoiles massives qui illumine la nébuleuse, est responsable de sa visibilité à l'œil nu en tant qu'objet flou situé sous les trois étoiles formant la ceinture de la constellation d'Orion. Ces étoiles massives ont une vie relativement courte, ne durant que quelques millions d’années avant de se terminer par des explosions de supernova.

L'amas du Trapèze contient également jusqu'à un millier d'étoiles plus faibles, dont certaines possèdent des disques circumstellaires en évaporation – des disques de gaz et de poussière qui donnent lieu à la formation de planètes. Des observations récentes du JWST ont identifié environ 40 paires de planètes géantes gazeuses flottantes, connues sous le nom d'objets binaires de masse de Jupiter (JuMBO), dans la nébuleuse d'Orion. L’origine de ces JuMBO reste une question scientifique intrigante. Les astronomes se demandent s’ils se sont formés directement à partir du gaz présent dans la nébuleuse ou s’ils ont été capturés à partir d’autres systèmes planétaires.

Les mosaïques capturées par le JWST couvrent différentes longueurs d'onde. La mosaïque de longueurs d'onde courtes, imagée par le canal de longueur d'onde courte du NIRCam, révèle les moindres détails de l'activité de formation d'étoiles au sein de la nébuleuse. D'autre part, la mosaïque de longueurs d'onde plus longues, capturée par le canal de longueur d'onde plus longue du NIRCam, met en valeur le réseau complexe de poussières et de filaments de composés organiques appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Ces HAP jouent un rôle crucial dans la formation des étoiles et comprendre leur abondance et leurs caractéristiques peut fournir des informations précieuses sur le recyclage des poussières interstellaires.

La nébuleuse d'Orion est un objet céleste captivant accessible à presque tout le monde, des astronomes occasionnels aux télescopes spatiaux avancés. À l'approche de la saison hivernale, profitez-en pour contempler les merveilles de la nébuleuse d'Orion, la plus grande nébuleuse du ciel.

Définitions:

– Télescope spatial James Webb (JWST) : un grand observatoire spatial dont le lancement est prévu en 2021 et qui permettra des progrès significatifs dans l'étude de l'univers sur différentes longueurs d'onde.

– Nébuleuse d'Orion : Vaste région de formation d'étoiles située dans la constellation d'Orion, visible à l'œil nu sous la forme d'un objet flou.

– NIRCam : La caméra proche infrarouge, un instrument du JWST chargé de capturer des images dans le proche infrarouge.

– Amas Trapèze : Un groupe de jeunes étoiles massives situées dans la nébuleuse d’Orion.

– Objets binaires de masse de Jupiter (JuMBO) : planètes géantes gazeuses flottantes trouvées dans la nébuleuse d’Orion.

– Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : Molécules à base de carbone qui constituent une part importante des poussières interstellaires.

Sources:

– NASA, ESA, CSA / Responsables scientifiques et traitement d'images : M. McCaughrean, S. Pearson.