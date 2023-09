Comprendre l'impact d'une étoile sur les observations d'exoplanètes : aperçus de TRAPPIST-1 b

By

Une étude récente menée par des astronomes à partir des données du télescope spatial James Webb (JWST) a mis en lumière l'impact d'une étoile sur les observations d'exoplanètes. L'étude portait sur TRAPPIST-1 b, la planète la plus proche de son étoile dans le système solaire TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 est une étoile située à 40 années-lumière de la Terre et entourée de sept exoplanètes de la taille de la Terre.

Les observations ont révélé que TRAPPIST-1 b pourrait ne pas avoir d'atmosphère ou que son atmosphère pourrait contenir des molécules lourdes telles que du dioxyde de carbone, ce qui la rendrait difficile à détecter. Cependant, l’étude a également mis en évidence l’influence significative de l’étoile elle-même sur les observations. L'équipe a souligné que la compréhension de l'impact de l'étoile est cruciale pour les futures observations de planètes dans la zone habitable, telles que TRAPPIST-1 d, e et f.

L’activité stellaire et la contamination ont été identifiées comme des facteurs clés pour déterminer la nature d’une exoplanète. La contamination stellaire fait référence aux effets des caractéristiques propres de l'étoile, telles que les taches et les facules, sur les mesures de l'atmosphère de l'exoplanète. Les chercheurs ont trouvé des preuves irréfutables d’une contamination stellaire sur TRAPPIST-1 b et sur d’autres planètes du système. L'activité de l'étoile peut créer des signaux trompeurs, conduisant potentiellement à des interprétations incorrectes de l'atmosphère de l'exoplanète.

L’étude souligne l’importance de prendre en compte la contamination stellaire lors de la planification des observations futures de tous les systèmes exoplanétaires, en particulier ceux centrés autour d’étoiles naines rouges comme TRAPPIST-1. Ces étoiles peuvent présenter des niveaux d’activité élevés, notamment des taches et des éruptions fréquentes. Les chercheurs ont également souligné le défi de modéliser des événements imprévisibles comme les éruptions stellaires, qui peuvent affecter les mesures de la lumière bloquée par la planète.

Même si TRAPPIST-1 b n’a peut-être pas d’atmosphère significative, il reste un candidat intrigant pour une étude plus approfondie. Le système TRAPPIST-1 dans son ensemble offre l’espoir de trouver des environnements potentiellement habitables au-delà de notre système solaire. D'autres recherches et observations continueront de percer les mystères de ce système exoplanétaire fascinant.

