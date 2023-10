Tout ce que vous devez savoir sur le télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb (JWST) a révolutionné l'astronomie en fournissant des informations précieuses sur l'univers. En tant que télescope spatial le plus avancé et le plus puissant, le JWST utilise des instruments à haute résolution et haute sensibilité pour observer les objets célestes grâce à l'astronomie infrarouge.

L'histoire de l'astronomie infrarouge remonte aux années 1830, lorsque l'astronome germano-britannique William Herschel découvrit la lumière infrarouge. Les conceptions du JWST ont été développées en 1996 pour succéder au télescope spatial Hubble (HST) afin de surmonter ses déficiences optiques.

La NASA, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (ASC) ont collaboré à la conception et au lancement du JWST. Le télescope a été développé au Goddard Space Flight Center de la NASA, avec Northrop Grumman comme entrepreneur principal. Le Space Telescope Science Institute exploite le télescope.

L’utilisation d’un télescope spatial comme le JWST est essentielle car les télescopes au sol doivent faire face aux interférences atmosphériques qui peuvent brouiller et déformer les images. En plaçant le JWST dans l’espace, il peut éviter ces limitations et fournir des observations plus claires et plus détaillées.

La mission du JWST est d'explorer divers aspects de l'histoire cosmique, allant de la formation de l'univers au cours de l'âge des ténèbres à l'assemblage des galaxies, en passant par la naissance des étoiles et des systèmes planétaires, et l'étude des atmosphères planétaires pour comprendre les origines de vie.

Le JWST a été lancé le 25 décembre 2021 et a atteint le point de Lagrange 2 (L2), une position gravitationnellement stable dans l'espace, le 24 janvier 2022. Son emplacement actuel dans l'espace lui permet d'observer des objets dans tout le système solaire et au-delà.

Le télescope spatial James Webb constitue une étape importante dans notre quête visant à percer les mystères de l'univers et à comprendre nos origines. Il promet de fournir des découvertes révolutionnaires et d’élargir nos connaissances sur les phénomènes célestes.

