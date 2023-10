De nouvelles informations sur les origines des sursauts gamma révélées par une étude de la NASA

By

Dans une étude récente menée par la NASA, une équipe de scientifiques a fait une découverte révolutionnaire concernant les origines des sursauts gamma (GRB). En observant un GRB exceptionnellement brillant, connu sous le nom de GRB 230307A, à l'aide de divers télescopes spatiaux et terrestres, notamment le télescope spatial James Webb de la NASA, le télescope spatial Fermi Gamma-ray et l'observatoire Neil Gehrels Swift, les chercheurs ont acquis de nouvelles connaissances sur ce phénomène remarquable. .

L’étude s’est penchée sur les conséquences d’une fusion d’étoiles à neutrons, qui a été à l’origine de l’explosion responsable du sursaut gamma. Grâce aux observations effectuées par le télescope spatial James Webb de la NASA, les scientifiques ont pu détecter la présence de l'élément chimique tellure dans les restes de l'explosion. Cette découverte fournit des informations cruciales sur la composition de la kilonova formée lors de la fusion des étoiles à neutrons.

L'auteur principal de l'étude, Andrew Levan, a souligné l'importance de la contribution du télescope spatial James Webb à l'avancement de notre compréhension de la formation des éléments dans l'univers. En identifiant l'emplacement des étoiles à neutrons impliquées dans la fusion, l'étude a révélé qu'elles résidaient dans une galaxie spirale située à environ 120,000 XNUMX années-lumière du site de la fusion.

Bien que les événements kilonova résultant de fusions d’étoiles à neutrons soient rares et difficiles à observer, les résultats de cette étude mettent en lumière la nature et les caractéristiques de ces événements. De plus, la recherche offre des preuves solides à l’appui de l’hypothèse de longue date selon laquelle des éléments lourds autres que le fer sont créés par la fusion d’étoiles à neutrons.

Cet effort de collaboration impliquant plusieurs télescopes dans l'espace et au sol a permis aux scientifiques de rassembler une multitude d'informations sur GRB 230307A. Les résultats de l'étude mettent en évidence le rôle transformateur des télescopes comme le télescope spatial James Webb et des futurs instruments, tels que le télescope spatial romain Nancy Grace, dans l'amélioration de notre compréhension de l'univers, notamment en permettant l'étude d'événements rares comme les kilonovae et les éléments qu'ils contiennent. produire.

FAQ

Q : Qu’est-ce qu’un sursaut gamma ?



R : Un sursaut gamma est une explosion extrêmement énergétique qui libère une intense explosion de rayons gamma.

Q : Qu’est-ce qu’une kilonova ?



R : Une kilonova est la conséquence explosive d’une fusion d’étoiles à neutrons, caractérisée par la production d’éléments lourds.

Q : Comment le télescope spatial James Webb de la NASA a-t-il contribué à l'étude ?



R : Le télescope spatial James Webb de la NASA a joué un rôle crucial dans la détection de la présence de tellure, un élément, dans les restes de l'explosion de la fusion des étoiles à neutrons, fournissant ainsi un aperçu de la composition de la kilonova.

Q : Quelles preuves l’étude a-t-elle fournies pour la création d’éléments lourds autres que le fer ?



R : L’étude a fourni des preuves solides que les fusions d’étoiles à neutrons sont des sources potentielles de création d’éléments lourds autres que le fer.

Q : À quelle distance se trouvait la galaxie spirale où résidaient les étoiles à neutrons impliquées dans la fusion ?



R : Les étoiles à neutrons étaient situées à environ 120,000 XNUMX années-lumière du site de fusion dans une galaxie spirale.

Sources:

NASA – www.nasa.gov