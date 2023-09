Les astronomes découvrent la nouvelle galaxie, JWST-ER1, avec le télescope spatial James Webb

By

Les astronomes utilisant le puissant télescope spatial James Webb ont fait une découverte passionnante : une nouvelle galaxie appelée JWST-ER1. Cette découverte fait partie de l'enquête JWST COSMOS-Web et a été détaillée dans un article récent publié le 14 septembre.

JWST-ER1 est une galaxie elliptique géante connue pour sa forme ronde et sa capacité à changer de forme au fil du temps. Elles cessent de produire de nouvelles étoiles au début de leur vie et leur étude peut fournir des informations importantes sur l’évolution des galaxies.

L'équipe de l'Université de Yale, dirigée par Pieter van Dokkum, a localisé JWST-ER1 à l'aide de la caméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial James Webb. Cette découverte fait partie d'un projet plus vaste visant à étudier un million de galaxies.

Ce qui rend JWST-ER1 particulièrement unique est la présence d'un anneau d'Einstein. Ce phénomène se produit lorsque la lumière prend la forme d’un anneau en raison de la lentille gravitationnelle. Le centre de l'anneau d'Einstein de JWST-ER1 s'étend sur environ 1.54 seconde d'arc.

JWST-ER1 est situé à un redshift de 1.94 et a une masse estimée à 650 milliards de fois celle du Soleil. On pense qu’elle existe depuis environ 1.9 milliard d’années et qu’elle forme de nouvelles étoiles à un rythme modéré.

Un aspect intrigant du JWST-ER1 est sa compacité. Malgré sa taille et sa tranquillité, elle ressemble à d’autres galaxies calmes avec un redshift similaire.

On pense que l'anneau d'Einstein dans JWST-ER1, connu sous le nom de JWST-ER1r, a été créé par une galaxie lointaine avec un redshift photométrique de 2.98. Il est presque parfaitement circulaire, ne montrant aucun signe de formation de nouvelles étoiles ou d’irrégularités.

L'équipe de recherche prévoit actuellement de futures observations de JWST-ER1 pour étudier son interaction avec les galaxies proches et son rôle dans le développement d'un amas galactique.

Sources:

– Le télescope spatial James Webb a découvert une nouvelle galaxie, JWST-ER1, avec sa forme circulaire frappante et son énigmatique anneau d'Einstein. Crédit : Marshall Space Flight Center de la NASA / Flickr / CC BY-NC 2.0

– serveur de préimpression arXiv