Le télescope spatial James Webb a fait une découverte intrigante dans la nébuleuse d'Orion : 42 paires d'objets binaires de masse Jupiter connus sous le nom de JuMBO. Ces objets sont trop petits pour être des étoiles, mais ils existent par paires et ne sont probablement pas des planètes voyou. Les scientifiques sont perplexes quant à la manière dont ils se sont formés et pourquoi ils continuent de tourner autour les uns des autres. Les chercheurs suggèrent qu’un nouveau mécanisme de formation inconnu pourrait être responsable de leur création, même si des recherches plus approfondies sont nécessaires.

Les JuMBO ont été découverts dérivant à travers la nébuleuse d'Orion, une région de formation d'étoiles située à environ 1,344 XNUMX années-lumière de la Terre. Des observations antérieures provenant de télescopes au sol faisaient allusion à la présence d'objets mystérieux dans le nuage de gaz, conduisant à des observations de suivi avec le télescope spatial James Webb, qui confirmaient leur existence.

L'analyse de ces objets particuliers a révélé qu'il s'agissait de géantes gazeuses, vieilles d'environ un million d'années et dont la température était d'environ 1,300 700 degrés Fahrenheit (XNUMX degrés Celsius). Composés principalement de monoxyde de carbone, de méthane et de vapeur, les JuMBO captivent les astronomes en raison de leur nature jumelée. Habituellement, les étoiles mettent des millions d’années à évoluer à partir de l’effondrement de nuages ​​de poussière et de gaz, pour finalement former d’énormes orbes de plasma. Au cours de ce processus, des disques de matériaux restants se forment, qui peuvent parfois se diviser prématurément et donner naissance à une deuxième étoile, créant ainsi un système binaire.

L’existence de ces paires d’objets, chacune ayant une masse proche de celle de Jupiter, constitue un défi pour les scientifiques. Selon les connaissances actuelles, les objets inférieurs à trois masses de Jupiter devraient naître attachés à une étoile, ce qui rend difficile l'explication de la manière dont ces objets sont entrés dans une relation binaire. Les JuMBO sont peut-être des planètes éjectées, mais on ne sait pas comment ils ont réussi à maintenir leur orbite binaire après avoir été expulsés de leur système solaire d'origine. Une autre possibilité est qu’elles représentent une nouvelle catégorie d’étoiles ratées, mais le mystère de leur petite taille persiste.

En résumé, la découverte des JuMBO dans la nébuleuse d’Orion a laissé les astronomes perplexes. En cherchant une explication, les scientifiques envisagent la possibilité d’un nouveau mécanisme de formation ou d’une combinaison de théories existantes. Des recherches plus approfondies et un examen par les pairs sont nécessaires pour faire la lumière sur ces mystérieux objets appariés dérivant dans l’espace.

