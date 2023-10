Un aperçu d'un voisin cosmique : NGC 346

Une superbe image de NGC 346, une région de formation d'étoiles dans le Petit Nuage de Magellan (SMC), a été capturée par le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA. Ce voisin cosmique étoilé, situé à 210,000 XNUMX années-lumière, peut désormais être vu avec des détails sans précédent sur nos écrans d’ordinateur, grâce à la puissance de la connexion Internet moderne.

L'image révèle des volutes de lumière bleues représentant les émissions de molécules telles que les silicates et les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ainsi que des fragments rouges mettant en évidence la poussière réchauffée par les étoiles les plus brillantes et les plus massives au centre de la région. Les astronomes ont identifié 1,001 XNUMX points lumineux sur l’image, dont la plupart sont de jeunes étoiles enveloppées de poussière.

NGC 346 est une poche de l'univers relativement jeune par rapport à notre galaxie natale, la Voie Lactée. Ses moindres quantités d’éléments lourds en font un objet d’étude fascinant. Situé dans la constellation méridionale de Tucana, il peut être observé à l'œil nu.

Contrairement aux attentes, l'image JWST révèle une quantité importante de poussière au sein de la région NGC 346. La poussière cosmique est formée d'éléments lourds, qui sont généralement produits dans les étoiles sur de longues périodes, puis redistribués par des processus cosmiques comme la fusion nucléaire et les explosions de supernova.

En étudiant NGC 346, les astronomes espèrent mieux comprendre le nombre d’étoiles et de protoétoiles présentes dans la région. Ces observations pourraient faire la lumière sur l’ère cosmique de midi il y a des milliards d’années, lorsque les taux de naissance d’étoiles atteignaient un sommet dans tout l’univers et que l’abondance des éléments lourds était plus faible, semblable aux caractéristiques de NGC 346.

L’image a été capturée à l’aide de l’instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) à bord du JWST, permettant aux astronomes de sonder plus profondément les mystères de ce voisin cosmique.

Sources : NASA