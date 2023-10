À la découverte de Jupiter : le télescope James Webb révèle des images fascinantes de la géante gazeuse

Le télescope spatial James Webb de la NASA continue d'étonner les scientifiques avec ses découvertes, fournissant cette fois des images captivantes de l'atmosphère de Jupiter. Grâce à sa vision extraordinaire, le télescope Webb a dévoilé des caractéristiques inédites qui ont surpris la communauté scientifique.

Une découverte révolutionnaire faite par le télescope James Webb est la capture d'images représentant un courant-jet à grande vitesse mesurant plus de 4800 XNUMX kilomètres de large à l'équateur de Jupiter. Ces images offrent aux scientifiques de nouvelles perspectives sur le climat et la dynamique de la géante gazeuse. Ricardo Hueso, de l'Université du Pays Basque à Bilbao, en Espagne, a exprimé sa surprise en déclarant : « Ce que nous avons toujours vu comme des brumes floues dans l'atmosphère de Jupiter apparaissent désormais comme des caractéristiques nettes que nous pouvons suivre en même temps que la rotation rapide de la planète. »

À l'aide de ses instruments NIRCam, le télescope Webb a pris des images de Jupiter toutes les 10 heures pendant une journée entière de Jupiter en juillet 2022. Ces images, prises dans quatre filtres différents capables de détecter de petits changements dans les caractéristiques à différentes altitudes, ont permis aux chercheurs d'étudier l'atmosphère de Jupiter dans Plus de détails. En outre, le télescope a exploité les couches les plus élevées de l'atmosphère, situées entre 25 et 50 kilomètres au-dessus des sommets des nuages ​​de la planète. La vitesse du courant-jet observé a été mesurée à environ 515 kilomètres par heure, soit plus rapide qu'un ouragan de catégorie 5 sur Terre.

Le télescope spatial James Webb, le télescope spatial le plus grand et le plus puissant jamais construit, fait partie des grands observatoires de la NASA. Son objectif principal est de capturer et de concentrer la lumière, permettant ainsi aux scientifiques de remonter plus loin dans le temps que jamais. Positionné au point de Lagrange L2, à 1.5 million de kilomètres de la Terre, le télescope Webb offre un point d'observation unique pour étudier les objets et phénomènes célestes.

Ces images captivantes de Jupiter recueillies par le télescope James Webb, combinées à la capacité du télescope à voir en lumière infrarouge et à sa collaboration avec le télescope spatial Hubble, ont permis aux scientifiques de détecter et de suivre le courant-jet de Jupiter pour la première fois. Ces découvertes offrent une compréhension plus approfondie de la dynamique atmosphérique de la géante gazeuse et contribuent à notre connaissance plus large de l'univers.

