Nouvelles perspectives : dévoilement de la spectaculaire formation d’étoiles au cœur de notre Voie lactée

Une extraordinaire région de formation d’étoiles, enveloppée d’une épaisse poussière, a été découverte à seulement 300 années-lumière du trou noir supermassif résidant au cœur de notre galaxie, la Voie lactée. Grâce aux capacités révolutionnaires du télescope spatial James Webb (JWST), ce panorama captivant a été capturé dans toute sa splendeur.

Surnommée « Sagittaire C », cette région de formation d’étoiles éblouit avec un spectacle éblouissant de 500,000 30 étoiles scintillantes sur fond de luminescence bleue éthérée. Le joyau de cette merveille céleste est un assemblage de bébés étoiles, appelés protoétoiles, nichés dans un amas compact, visible vers la gauche de l'image. Parmi eux se trouve une étoile naissante qui a déjà accumulé une masse XNUMX fois supérieure à celle de notre soleil, laissant présager son destin imminent de supernova dans quelques millions d’années.

Les étoiles naissent au sein d’amas d’hydrogène moléculaire froid et dense qui succombent à l’attraction de la gravité et s’effondrent sur elles-mêmes. Ces amas sont enveloppés de poussière interstellaire, contribuant à maintenir des températures proches du zéro absolu. Dans certaines zones, la poussière est si profondément voilée que même la vision infrarouge de pointe du JWST a du mal à pénétrer leur opacité. Néanmoins, au sein de ces nuages ​​cosmiques se trouvent des étoiles naissantes aux premiers stades de leur formation, comme le protocole présenté sur cette image, où leurs vents ont dissipé la poussière qui les enveloppait, révélant leur brillante existence.

Cette fascinante image JWST du Sagittaire C, examinée par une équipe internationale enquêtant sur la formation d'étoiles au sein du Centre Galactique, est dirigée par Samuel Crowe, un étudiant de premier cycle de l'Université de Virginie. Crowe souligne la résolution et la sensibilité exceptionnelles du miroir colossal de 6.5 mètres du JWST, le plus grand télescope spatial jamais lancé, qui a permis la découverte de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Une révélation frappante est la présence de flux sortants émanant des protoétoiles, rayonnant une luminescence ardente sur fond de nuage d’hydrogène moléculaire sombre. Au-dessus de ce nuage sombre se trouvent des étoiles au premier plan, tandis que le long du bord inférieur, des sections éclairées d'hydrogène ionisé brillent brillamment sous l'influence de la lumière ultraviolette provenant d'autres étoiles massives et jeunes. Bien que des études antérieures aient détecté cet hydrogène ionisé, l’ampleur de cette région, s’étendant sur 25 années-lumière telle que capturée par le JWST, a étonné la communauté scientifique. Crowe a l’intention d’approfondir cette découverte intrigante et d’enquêter sur les « aiguilles » énigmatiques qui traversent le gaz ionisé dans des orientations apparemment aléatoires.

Situé à environ 26,000 XNUMX années-lumière de nous, le Centre Galactique est une cible captivante pour les astronomes employant le JWST en raison de sa remarquable concentration de formation d'étoiles. Le Centre Galactique partage certaines similitudes avec les galaxies formées peu de temps après le Big Bang découvertes par le JWST, apparaissant plus brillantes que prévu. Une explication de ce phénomène est qu’elles abritent des étoiles plus massives que les galaxies plus anciennes.

L'étude intensive du Centre Galactique permet aux astronomes d'examiner les théories dominantes sur la formation des étoiles dans les conditions les plus sévères. Ils visent à comprendre si les étoiles massives sont plus susceptibles de naître dans les régions de naissance des étoiles du noyau galactique ou à la périphérie des bras spiraux de la Voie lactée. En règle générale, les nébuleuses formant des étoiles produisent une proportion plus élevée d'étoiles les moins massives, appelées naines M, le taux de natalité diminuant à mesure que la masse stellaire augmente. Par conséquent, seule une poignée d’étoiles parmi les plus massives, soit des centaines de fois la masse de notre soleil, existent dans la Voie Lactée.

Ce modèle, connu sous le nom de fonction de masse initiale stellaire (FMI), laisse perplexes les astronomes qui n'ont pas encore pleinement compris ses mécanismes directeurs. Cependant, étant donné l’intense formation d’étoiles observée au Centre Galactique, il est possible que le FMI soit perturbé, favorisant la formation d’une abondance d’étoiles massives. Si cela est vrai, cela pourrait également s’appliquer aux premières galaxies. Un FMI plus élevé pourrait élucider la luminosité exceptionnelle de ces galaxies, car les étoiles les plus massives rayonnent la lumière la plus brillante.

"Le Centre Galactique est un endroit bondé et tumultueux", a fait remarquer Rubén Fedriani de l'Instituto Astrofísica de Andalucía en Espagne. « Il y a des nuages ​​​​de gaz turbulents et magnétisés qui forment des étoiles, qui ont ensuite un impact sur le gaz environnant avec leurs vents, leurs jets et leurs radiations. Webb nous a fourni une tonne de données sur cet environnement extrême, et nous commençons tout juste à y réfléchir.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb ?

R : Le télescope spatial James Webb (JWST) est le plus grand télescope spatial jamais lancé. Il est réputé pour sa résolution et sa sensibilité supérieures, permettant aux astronomes de capturer des images captivantes et de recueillir des données précieuses.

Q : Comment se forment les étoiles ?

R : Les étoiles se forment au sein d’amas d’hydrogène moléculaire froid et dense qui s’effondrent sous la force de gravité. Ces amas sont riches en poussière interstellaire, qui aide à réguler les températures pendant le processus de formation des étoiles.

Q : Qu'est-ce que le Centre Galactique ?

R : Le Centre Galactique fait référence à la région intense et animée située au cœur de notre galaxie, la Voie Lactée. C’est une zone de formation d’étoiles immense et sert de terrain d’essai pour notre compréhension de la naissance et de l’évolution des étoiles.

Q : Qu'est-ce que la fonction de masse initiale stellaire (FMI) ?

R : La fonction de masse initiale stellaire (FMI) est un modèle qui décrit la distribution des masses des étoiles au moment de leur formation. Il révèle la fréquence relative des étoiles de masses différentes et donne un aperçu des mécanismes régissant la formation des étoiles.

Q : À quelle distance se trouve le centre galactique de la Terre ?

R : Le Centre Galactique est situé à environ 26,000 XNUMX années-lumière de la Terre.