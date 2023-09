Le télescope spatial James Webb découvre des transgresseurs des règles cosmiques dans les premières galaxies

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fourni de nouvelles informations sur l'évolution des galaxies au début de l'univers. Les astronomes ont utilisé le JWST pour observer les galaxies et leur comportement sur 12 milliards d'années. Ils ont découvert qu’un ensemble cohérent de règles régissaient le taux de naissance des étoiles, les masses galactiques et la composition chimique des galaxies tout au long de l’histoire cosmique. Cependant, les premières galaxies semblaient défier ces règles.

Selon Claudia Lagos, professeure agrégée à l'Université d'Australie occidentale, la découverte la plus surprenante était que les anciennes galaxies produisaient moins d'éléments lourds que prévu. Cela n’avait jamais été observé auparavant, car les instruments précédents n’étaient pas assez puissants pour détecter la composition chimique des galaxies à des moments aussi éloignés.

Lorsque l’univers s’est formé, il était rempli d’hydrogène et d’hélium. Seul un petit nombre d’éléments plus lourds, appelés métaux, existaient. La première génération d’étoiles a forgé ces métaux dans leur noyau et les a distribués via des explosions de supernova. Ce processus d'enrichissement s'est poursuivi tout au long de l'histoire cosmique, entraînant des métallicités plus élevées dans les galaxies ultérieures.

Cependant, l’équipe a constaté que la métallicité des premières galaxies était beaucoup plus faible que prévu, même en considérant les niveaux inférieurs attendus en raison de leur formation précoce. L’équipe suggère que cette disparité pourrait être due au lien intime entre les premières galaxies et le milieu intergalactique, qui approvisionnait constamment ces galaxies en nouveau gaz, diluant leurs éléments lourds.

Ces découvertes remettent en question les modèles actuels d’évolution galactique et les mécanismes par lesquels les premières galaxies se sont développées. Cette recherche a été publiée dans la revue Nature.

