Découverte d'un courant-jet à grande vitesse dans l'atmosphère de Jupiter : observations du télescope spatial James Webb

Le télescope spatial James Webb (JWST), exploité par la NASA, a fait une découverte révolutionnaire dans l'atmosphère de Jupiter. À l'aide de sa caméra proche infrarouge (NIRCam), le JWST a capturé des images révélant un phénomène jusqu'alors inconnu : un courant-jet à grande vitesse s'étendant sur plus de 3,000 XNUMX milles de largeur au-dessus des couches nuageuses primaires près de l'équateur de Jupiter. Cette découverte fournit des informations précieuses sur la dynamique de l'atmosphère turbulente de Jupiter et met en valeur les capacités remarquables du télescope Webb dans l'étude de ces caractéristiques atmosphériques.

Les observations de Jupiter par le JWST ont été réalisées dans le cadre du programme Early Release Science, en mettant l'accent sur la capture d'images à des intervalles de 10 heures, ce qui équivaut à un jour sur Jupiter. En utilisant des filtres distincts, le télescope a pu identifier les variations de petites caractéristiques atmosphériques à différentes altitudes dans l'atmosphère de Jupiter.

Contrairement aux missions précédentes qui examinaient principalement les couches inférieures et plus profondes de l'atmosphère de Jupiter, le JWST se démarque en approfondissant le spectre proche infrarouge. Cela lui permet d'étudier les couches les plus élevées de l'atmosphère de Jupiter, à environ 15-30 milles au-dessus de la couverture nuageuse de la planète. Dans ces images proche infrarouge, les brumes de niveau supérieur qui apparaissent généralement sous forme de flou indistinct révèlent désormais des détails plus fins, en particulier autour de la région équatoriale.

Le courant-jet nouvellement identifié sur Jupiter se déplace à une vitesse remarquable d’environ 320 milles par heure, soit deux fois la vitesse du vent soutenu d’un ouragan de catégorie 5 sur Terre. Situé à environ 25 miles au-dessus des couches nuageuses de Jupiter, dans la basse stratosphère, ce courant-jet à grande vitesse présente un sujet d'étude fascinant.

Pour mieux comprendre la variation de la vitesse du vent en fonction de l'altitude et la présence de cisaillement du vent, l'équipe de recherche a comparé les configurations de vent observées par le JWST à des altitudes plus élevées à celles détectées par le télescope spatial Hubble dans les couches plus profondes de l'atmosphère de Jupiter. Cette comparaison leur a permis de suivre l’évolution des tempêtes et d’avoir un aperçu de la structure tridimensionnelle des nuages ​​d’orage.

En combinant la résolution exceptionnelle et la large couverture de longueur d’onde du JWST avec les observations cruciales du télescope spatial Hubble, l’équipe de recherche a pu identifier et suivre les petits nuages ​​qui ont servi d’indicateurs du courant-jet à grande vitesse. Ces observations ont également fourni un contexte précieux pour comprendre l’atmosphère équatoriale de Jupiter et les tempêtes convectives se produisant indépendamment du courant-jet.

Pour approfondir les caractéristiques du jet stream, l’équipe de recherche prévoit de réaliser des observations supplémentaires à l’aide du télescope spatial James Webb. Cette étude en cours vise à déterminer si la vitesse et l’altitude du jet stream subissent des changements au fil du temps.

