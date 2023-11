Plonger dans les profondeurs de l'univers : le télescope James Webb révèle des galaxies cachées

Le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA continue de révolutionner notre compréhension de l'univers. Lors d'une récente avancée, les astronomes ont utilisé les puissants instruments de JWST pour mesurer avec précision la distance jusqu'à près de 200 galaxies et amas de galaxies formés au cours des premiers jours de l'univers.

La première image rendue publique du JWST, prise le 11 juillet 2022, dévoile une vue captivante en champ profond qui englobe plus de 7,000 XNUMX galaxies. Cette image remarquable est devenue un trésor pour les astronomes, désireux de percer les mystères de l’évolution galactique au fil du temps.

Une étude révolutionnaire menée par le Canada se démarque comme la première à mesurer les distances galactiques dans cette image. Les découvertes de l'équipe de recherche révèlent des concentrations massives d'étoiles situées jusqu'à 10 milliards d'années-lumière de la Terre, offrant un aperçu d'un passé lointain. Ces amas galactiques constituent des cibles idéales pour de futures études, permettant une compréhension plus approfondie de l'évolution des galaxies et des amas dans lesquels elles résident.

Le JWST, équipé d'instruments puissants, a débuté sa mission en décembre 2021, explorant principalement les profondeurs de l'univers pour étudier les transformations survenues depuis le Big Bang. Même si d’énormes progrès ont été réalisés dans la compréhension de l’univers primitif, de nombreuses questions restent sans réponse. Les astronomes sont particulièrement intrigués par l’émergence de la lumière, la formation des premières étoiles et l’époque de formation des premières galaxies.

Le NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph) canadien, composante instrumentale du JWST, joue un rôle important dans la quête de connaissances. NIRISS excelle dans la collecte de spectres, ce qui implique la capture de signatures lumineuses d'étoiles et de galaxies lointaines. Grâce à l'analyse spectrale, les astronomes peuvent déterminer la distance d'un objet en étudiant le phénomène de redshift, caractérisé par l'étirement de la lumière vers l'extrémité rouge du spectre dû à l'expansion de l'univers.

L'auteur principal Gaël Noirot, chercheur postdoctoral à l'Université Saint Mary's à Halifax, en Nouvelle-Écosse, souligne l'importance du NIRISS dans cette étude. En mesurant simultanément les redshifts de centaines de galaxies, l’équipe a pu générer de nouvelles informations sur les distances galactiques et élargir les horizons de la recherche astronomique.

L'enquête a également apporté d'autres découvertes. L’équipe a identifié trois objets avec des densités plus élevées que celles auxquelles on pourrait s’attendre dans une seule galaxie. Ces régions trop denses peuvent indiquer la présence de trois amas de galaxies nouvellement découverts situés à environ huit à 10 milliards d'années-lumière de la Terre au sein de l'amas de galaxies SMACS 0723. De plus, la présence de la « Galaxie Sparkler » au sein d’une de ces régions hyperdenses, située à neuf milliards d’années-lumière, remet en question l’idée d’une entité isolée. L'association de la galaxie Sparkler avec une famille de galaxies a des implications significatives pour la compréhension de la formation des premiers amas d'étoiles de l'univers après le Big Bang.

À l’avenir, l’équipe prévoit d’exploiter les capacités de l’instrument NIRISS au cours de la deuxième année d’observations du JWST. Leur objectif est de plonger encore plus profondément dans les abysses cosmiques, dévoilant des galaxies, des amas de galaxies et des surdensités jusqu’alors inconnues.

La nouvelle étude, mettant en lumière le vaste paysage cosmique, a été publiée dans le numéro d’octobre 2023 des Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

QFP

1. Qu'a découvert le télescope spatial James Webb ?

Le télescope spatial James Webb a aidé les astronomes à déterminer la distance jusqu'à près de 200 galaxies et amas de galaxies formés aux premiers jours de l'univers. Ses puissants instruments ont capturé une image présentant plus de 7,000 XNUMX galaxies, fournissant ainsi des informations précieuses sur l’évolution galactique au fil du temps.

2. Comment l'instrument canadien NIRISS contribue-t-il à la recherche?

Le NIRISS (Near Infra-Red Imager and Slitless Spectrograph) canadien fait partie intégrante du télescope spatial James Webb. NIRISS excelle dans la capture des signatures lumineuses et dans la mesure du redshift des étoiles et des galaxies lointaines. En analysant le phénomène de redshift, les astronomes peuvent déterminer simultanément les distances de centaines de galaxies, fournissant ainsi des informations cruciales pour de futures recherches astronomiques.

3. Quelles découvertes importantes ont été faites dans l’étude récente ?

L'étude a dévoilé de nouvelles galaxies au sein de l'amas de galaxies SMACS 0723, dont certaines sont situées à environ huit à 10 milliards d'années-lumière de la Terre. De plus, la découverte de régions trop denses suggère la présence de trois amas de galaxies nouvellement découverts au sein de l’amas. En outre, l'association de la « galaxie Sparkler » avec une famille de galaxies remet en question les hypothèses antérieures sur son isolement et donne un aperçu de la formation des premiers amas d'étoiles de l'univers après le Big Bang.

4. Que pouvons-nous attendre des futures observations utilisant JWST ?

L'équipe de recherche prévoit d'utiliser l'instrument NIRISS au cours de la deuxième année d'observations du JWST. En scrutant encore plus profondément les profondeurs de l'univers, les astronomes espèrent découvrir de nouvelles galaxies, amas de galaxies et surdensités, révélant ainsi davantage de secrets sur notre environnement cosmique.