Les galaxies du premier univers ressemblent à notre Voie lactée, selon une nouvelle étude

Le télescope spatial James Webb (JWST) a fourni de nouvelles informations sur l'apparence des galaxies au début de l'univers. Selon certaines croyances, les galaxies nouvellement formées, qui ont commencé à fusionner après le Big Bang il y a 13.7 milliards d'années, manquaient de structures visibles telles que des bras, des barres ou des anneaux en spirale. Cependant, selon la nouvelle étude, ces caractéristiques délicates pourraient en réalité être présentes dès 3.7 milliards d’années après le Big Bang, remettant en question les hypothèses antérieures sur la formation et l’évolution galactiques.

La recherche, menée par des astronomes de l'Université de Manchester au Royaume-Uni, a analysé les données du JWST, doté d'un œil infrarouge sans précédent qui permet un examen plus approfondi de l'univers primitif. Ces données ont révélé que les premières galaxies avaient des structures bien définies similaires à notre propre Voie Lactée, contrairement aux croyances antérieures.

La découverte était basée sur une analyse de 3,956 XNUMX galaxies, ce qui en fait le plus grand échantillon étudié jusqu'à présent à l'aide des données JWST. L’équipe a classé les galaxies en fonction de leur forme et les a ensuite classées comme lisses ou structurées. Les galaxies structurées présentaient des éclats de formation d'étoiles et des signes de fusion avec d'autres galaxies.

Les résultats de l'étude remettent en question les compréhensions antérieures de l'évolution des galaxies, qui reposaient en grande partie sur les données collectées par le télescope spatial Hubble (HST). Alors que les données HST précédentes suggéraient que les premières galaxies avaient des formes irrégulières en raison de fusions, la résolution plus élevée fournie par le JWST a permis de mieux comprendre les structures bien définies de ces galaxies.

Les résultats indiquent que des structures galactiques relativement bien définies se sont formées plus rapidement qu'on ne le pensait auparavant, suivant la séquence de Hubble, qui classe les galaxies en fonction de leurs propriétés visuelles. Cela suggère la nécessité de nouvelles idées pour expliquer l’évolution des galaxies au cours des 10 derniers milliards d’années.

La recherche, publiée dans The Astrophysical Journal, s’ajoute au corpus croissant de connaissances sur l’univers primitif et remet en question les théories existantes sur la formation et l’évolution des galaxies.

Sources:

- Le télescope spatial James Webb voit les premières galaxies défier les « règles cosmiques » de la formation des étoiles (date de publication : 22 septembre, source : Space.com)

– L’étude publiée dans The Astrophysical Journal le 22 septembre.